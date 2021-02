annonse

Folkehelseinstituttet (FHI) mener at et forbud mot fritidsreiser utenlands kan vurderes for norske borgere.

I sin anbefaling til regjeringen om reiserestriksjoner skriver FHI at Norge kan vurdere et forbud mot fritidsreiser utenlands for norske borgere.

«Smitterisikoen henger sammen med det totale antallet som reiser inn og ut av landet», står det i anbefalingen.

FHI skriver at UDs reiseråd om å unngå alle unødvendige reiser til alle land i stor grad har bidratt til at færre borgere reiser utenlands.

I sin anbefaling viser FHI til Belgia, som i en begrenset periode har bestemt at «ikke-essensielle reiser fra Belgia til utlandet er forbudt for personer som primært er bosatt i Belgia» – og at «ikke-essensielle reiser til Belgia er forbudt for personer som primært er bosatt i utlandet».

Her er det dog enkelte unntak fra forbudet, som blant annet forretningsreiser, medisinsk behandling og besøk av nærmeste familie.

Koronatiltakene har mindre støtte i befolkningen

59 prosent av befolkningen støtter koronatiltakene som er satt inn, ifølge en ny undersøkelse. Det er en nedgang på mer enn 10 prosentpoeng siden nyttår.

Støtten er lavest i den yngste aldersgruppen, viser Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse, som VG har omtalt. Kun 35 prosent mellom 16 og 24 år oppgir at de støtter tiltakene.

På det høyeste har støtten ligget på 88 prosent, og den siste uken i desember var støtten på 70 prosent.

Befolkningsundersøkelsen gir ikke svar på hvorfor de spurte støtter eller ikke støtter tiltakene. Helsedirektoratet vurderer nå å legge til ekstra spørsmål for å kartlegge årsaken til at støtten faller.

– Det er lett å trekke en slutning om at dette henger sammen med at det har vært strenge tiltak over tid, men dette må vi se nærmere på før vi konkluderer, sier kommunikasjonsdirektør Trine Melgård i Helsedirektoratet.

Regjeringen innførte en rekke strenge tiltak for å hindre spredningen av mer smittsomme virusvarianter etter nyttår. Oslo har nå vært nedstengt i tre måneder.

Den ukentlige befolkningsundersøkelsen om støtte til tiltakene gjennomføres av Mindshare på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Tilliten til myndighetene ligger stabilt på 80 prosent, selv om støtten til tiltakene faller. Og 95 prosent oppgir at de følger råd og retningslinjer fra helsemyndighetene.

