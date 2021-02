annonse

Nye tall fra FHI viser overrepresentasjon av pakistanere som blir smittet og innlagt for koronaviruset.

Innvandrere fra Pakistan må legges inn 17 ganger så ofte og blir smittet åtte ganger så ofte som andre, skriver Nettavisen.

«Det er stor variasjon mellom ulike fødelandsgrupper både i bekreftet smitte, innleggelser, andel testet og andel av de testede som er positive. Personer med fødeland Pakistan, Somalia, Irak, Tyrkia og Afghanistan ligger høyt både for andel som er innlagt, og andel av de testede som er positive. Forskjellene vi observerer i bekreftet smitte forklares i liten grad av forskjeller i alder, kjønn, bostedskommune og yrke», skriver FHI.

Helseminister Bent Høie (H) har ikke ønsket utspill i forbindelse med slike tall fordi han frykter stigmatisering av en gruppe.

Det gjør ikke Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim.

– Det meste tyder på at deler av innvandrerbefolkningen i mindre grad bryr seg om å følge reglene, sier Helgheim og legger til:

– Jeg reagerer spesielt når en forsker sier på Dagsrevyen at det er fordi det er vanskelig for dem å være hjemme, at de taper penger, og det er kjipt å ikke møte andre. Det samme gjelder hele befolkningen. Men vi må gjøre det likevel, mener han.

På spørsmål om hva som må gjøres ovenfor denne gruppen, svarer Helgheim følgende:

– Vi har prøvd alt nå, med informasjon, og støtte til organisasjoner og mer til. Det eneste vi ikke har prøvd, er det samme som gjelder andre grupper det har vært bekymring for: Si at nå er det alvor, og at de må skjerpe seg.

Helgheim mener mye av skylden for denne utviklingen er regjeringens ulike krav og forventninger til den norske befolkningen kontra innvandrergruppene.

– En stor årsak til mislykket integrering er at man ikke har samme krav og forventning til alle innbyggere. Vi har doble standarder for hva man forventer. Og jeg er veldig sikker på at denne holdningen fra myndighetene er grunnen til at man får folk som sier at det er ikke rart at innvandrere har høyere smitte, fordi det er vanskelig for dem. Det bidrar ikke til å endre adferd, sier han.

Helgheim vil ikke høre på beskyldninger om stigmatisering og fiendebilder av såkalte minoritetsgrupper.

– Nei, det skal vi ikke ha uansett. Men frustrasjonen bygger seg når myndighetene har doble standarder. Når man ikke stiller de samme forventningene og kravene til hele befolkningen. Det er det som skaper fiendebilde og frustrasjon, sier han og legger til:

– Jeg er av en helt annen oppfatning enn regjeringen. Jeg mener innvandrere er oppegående folk som vi kan få med på å følge reglene.

