En amerikansk dommer oppfordrer folk til å skru av videofiltre før de logger seg på digitale møter, etter at en advokat fremsto som en katt i et rettsmøte. Du får deg en god latter når du ser videoen.

Oppfordringen fra dommer Roy Ferguson i Texas kommer etter at en advokat dukket opp i et digitalt rettsmøte med et Zoom-filter som gjorde at advokaten fremsto som en hvit kattunge, skriver NTB

– Jeg er her i levende live. Jeg er ikke noen katt, sa advokaten.

– Jeg skjønner det, svarte Ferguson.

Ferguson har delt det korte videoklippet på Twitter. Klippet ender med advokaten får råd om hvordan kattefilteret kan fjernes.

