annonse

annonse

– Jeg forventer at NIF vil følge opp rapporten med konkrete tiltak for å styrke arbeidet mot rasisme.

Ettter et møte mellom Norges idrettsforbund og kulturminister Abid Raja i juni har forbundet kartlagt hvordan de 55 særforbundene jobber mot rasisme. Det skjedde etter oppmerksomheten rundt Black Lives Matter-bevegelsen som også satte fotavtrykk i Norge og førte til et kritisk mediesøkelys på rasisme i norsk toppidrett.

Rapporten viser kun 20 tilfeller av rasismetilfeller på to år. Men ifølge Norges idrettsforbund er det et problem at svært få med innvandrerbakgrunn deltar i mange av særforbundene.

annonse

– Vi finner tendenser til det vi betegner som strukturell rasisme eller diskriminering. Tendenser til ekskludering istedenfor inkludering, sier Lasse Sonne, som har vært med på å lage rapporten til NRK.

Under kategorien «det er nesten ingen deltakelse» svarer 19 forbund at dette gjelder barn og ungdom, mens hvert tredje forbund sier dette gjelder også voksne. Rundt halvparten av de 55 særforbundene oppgir at de nesten ikke har noen deltakelse hos hverken eliteutøvere, trenere eller tillitsvalgte, skriver statskanalen.

Skadelig

annonse

Idrettsminister Abid Raja slår overfor NTB fast at rasisme er skadelig både for den enkelte, for idretten og for samfunnet generelt.

– Det er bra at NIF igjen sier at de tar dette på alvor, og jeg forventer samtidig at NIF vil følge opp rapporten med konkrete tiltak for å styrke arbeidet mot rasisme, sier Raja til NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474