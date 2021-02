annonse

– Fakta har vist at å stoppe Kina er en umulig oppgave

Memri TV har lagt ut og oversatt et klipp med Qu Qian, talsmann for Forsvarsdepartementet i Kina. Han snakket 28. januar om at Kina håper Joe Bidens nye administrasjon vil samarbeide med Kina og viste til at de to landenes forsvarsmakter nylig hadde hatt en «pragmatisk meningsutveksling».

– Under Trumps administrasjon var det store vanskeligheter i forholdet mellom USA og Kina og det var mange farer de to landenes militære sto overfor. Fakta har vist at å stoppe Kina er en umulig oppgave og de kommer bare til å ende opp med å løfte opp en stein for så å slippe dem på sine egne føltter. Å stoppe Kina, Mission impossible, «en umulig oppgave»!

Han mener valget av Biden gir de to landene et nytt utgangspunkt og at man nå vil få et fredelig samarbeid basert på gjensidig respekt.