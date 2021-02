annonse

En kjernegruppe av engelsktalende nasjoner tar en stadig mer koordinert konfronterende politisk tilnærming overfor Beijing.

Gideon Rachman, anerkjent politisk kommentator i Financial Times, har skrevet en kronikk om den geopolitiske rivaliseringen som nå holder på å utfolde seg mellom Kina på den ene siden, og «Anglosfæren» – USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand – på den andre.

Han mener at en stadig mer konfronterende kinesisk geopolitisk oppførsel i internasjonale relasjoner, har tvunget Washington, London, Ottawa, Canberra og Wellington til å vedta en mer konfronterende politikk overfor Beijing.

Trumps ettermæle

Rachman innleder teksten med å fastslå at Trump-administrasjonen har satt i gang denne nye isfronten mellom Washington og Beijing, ved å gå til handelskrig mot Kina og øke hyppigheten av amerikanske maritime militæroperasjoner nær Kinas bredder i Stillehavsregionen.

Viljen til å konfrontere Beijing vil vedvare under Biden-administrasjonen – dog i modifisert form. Den nye amerikanske presidenten har allerede lovet en periode med «ekstrem konkurranse» med Kina.

Hvor står USAs allierte?

Rachman fortsetter innlegget med å konstatere at noen av USAs europeiske allierte er svært forsiktige med å ta side i det de frykter kan være en ny kald krig. EU sjokkerte for eksempel Joe Biden og hans administrasjon ved å signere en ny investeringsavtale med Beijing, rett før han ble sverget inn som USA 46. president.

Angela Merkel, den tyske forbundskansleren, holdt nylig en tale hvor hun advarte mot et anti-Kina-sentiment som kan dele verden i blokker. Emmanuel Macron, Frankrikes president, har også kommet med lignende uttalelser.

USA får derimot sterk støtte fra sine nære engelsktalende allierte – Storbritannia, Australia og Canada – som alle har opplevd en voldsom forverring i sitt forhold til Beijing de siste par årene. De er nå mer tilbøyelige til å dele det amerikanske synet om at et fremadstormende Kina utgjør en sikkerhetstrussel som må håndteres.

Australia

Rachman forklarer at Australia stadig mer haukete oppførsel vis-à-vis Kina kun delvis kan forklares som et produkt av de historiske nære sikkerhetsforbindelsene mellom Washington og Canberra.

Den er også et resultat av den nylige innføringen av kinesiske handelssanksjoner som svar på 14 australske «synder», som Beijing har identifisert. Disse inkluderer blant annet Canberras ønske om å opprette en internasjonal og uavhengig etterforskning av opprinnelsen til Covid-19.

Canada

Rachman nevner deretter Canadas arrestasjon av økonomisjefen i Huawei, Meng Wanzhou, grunnet en amerikansk utleveringsbegjæring. Hendelsen utløste raseri i Beijing, og rett etter handlingen, ble to kanadiere, Michael Kovrig og Michael Spavor, arrestert i Kina og anklaget for spionasje. De har i bunn og grunn blitt holdt som gisler siden den gang.

Som et resultat, er det diplomatiske forholdet mellom Canada og Kina nå i sin verste tilstand siden diplomatiske bånd mellom de to landene ble gjenopprettet for 50 år siden.

Storbritannia

Rachman viser til at Storbritannias syn på Kina også har gjennomgått en voldsom forandring det siste året. Spesielt har innføringen av den nasjonale sikkerhetsloven i Hongkong forårsaket et ramaskrik i politiske miljøer. London har tilbudt en vei til statsborgerskap for potensielt millioner av innbyggere i Hongkong – et trekk som har blitt fordømt av Beijing.

Forholdet mellom Storbritannia og Kina ser ut til å forverre seg for hver uke som går. Senest forbød den britiske medieregulatoren Ofcom CGTN – en statlig eid kinesisk mediekanal – fra å operere i landet, med den begrunnelsen at den «til syvende og sist kontrolleres av kommunistpartiet.» Beijing, på sin side, har fordømt BBC for å formidle påstander om systematisk voldtekt av uigurer i interneringsleirer i Xinjiang-provinsen.

Det bilaterale forholdet ventes å forverres ytterligere senere i år, når britene sender et hangarskip til Stillehavet for å delta i militærøvelser med US Navy.

Utvidede øyne?

Rachman skriver videre at den kinesiske regjeringen har lagt merke til anglosfærens nye felles politiske front. Da etterretningsdelingsgruppen kjent som «Five Eyes» (Fem øyne) – USA, Canada, Australia, New Zealand og Storbritannia – kom en felles offisiell uttalelse i fjor hvor de fordømte forholdene i Hongkong, var Beijing rasende. Zhao Lijian, en talsmann for kinesisk UD, sparte ikke på kruttet: «Uansett om de har fem øyne eller ti øyne, hvis de våger å skade Kinas suverenitet … bør de passe seg for at øynene deres ikke blir stukket ut og de blir blinde.»

Britiske regjeringspersoner argumenterer med at «Five Eyes» ikke er en allianse – ettersom gruppens ansvarsområde ikke går utover deling av etterretning. Men det diskuteres nå å gi gruppen en mer åpenbar politisk slagside ved å legge til et sjette par øyne. Boris Johnson, Storbritannias statsminister, har foreslått at Japan kan bli invitert til å bli med. Mange Kina-observatører i Washington er positive til dette forslaget, selv om det amerikanske etterretningssamfunnet er skeptisk.

India

Avslutningsvis viser Rachman til at Japan ikke er den eneste asiatiske nasjonen som Anglosfæren flørter med. India har også blitt en sentral del av den strategiske tenkningen i Washington, London og Canberra – som den økende bruken av begrepet «Indo-Stillehavet» i alle tre hovedsteder attesterer til. Mens USA omdøpte «Stillehavs-kommandoen» til «Indo-Stillehavs-kommandoen» i 2018, vil «Indo-Stillehavet» sannsynligvis bli sterkt vektlagt i Storbritannias nye nasjonale sikkerhetsstrategi, som snart vil bli publisert.

Historisk har India alltid hegnet om sin utenrikspolitiske autonomi. Som en framvoksende stormakt har ikke landet ønsket å bli brukt av verken Washington eller London for utenrikspolitiske formål. Den siste tids hendelser – knyttet til Kinas fremvekst – kan derimot forandre de sikkerhetspolitiske kalkylene i New Delhi.

I en episode som sannsynligvis vil bli sett på som en historisk tabbe, drepte Kina flere indiske soldater i et sammenstøt i Himalaya i juni i fjor. New Delhis holdning til Beijing har siden hardnet til – som blant annet har iverksatt igjennom restriksjoner på kinesiske investeringer og teknologi i India. Teknologi er et område hvor India og Anglosfæren sannsynligvis vil samarbeide fremover. India er også allerede en del av «Kvartetten», som samler USA, Australia, Japan og India for felles marineøvelser.

«I det USA søker allierte som er villige til å presse tilbake mot Kina, ser Anglosfæren pluss de største asiatiske demokratiene, ut til være den mest lovende kombinasjonen,» konkluderer Rachman.

