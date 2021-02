annonse

«Klager om alt fra Debatten med Helge Lurås til den mye omtalte Israel-tiraden på P13 skal behandles når Kringkastingsrådet møtes førstkommende torsdag,» skriver Medier24.

Nrk melder selv at «Kringkastingsrådet har en stor klagebunke å ta tak i når de samles til årets første møte torsdag 11. februar. Hele 527 klager er kommet inn på Israel-kritikk i et program på radiokanalen NRK P13. (…) ange har også reagert på at Resett-redaktør Helge Lurås fikk slippe til i Debatten på NRK1. Her er det NRKs Knut Magnus Berge som skal svare på hvorfor Lurås fikk slippe til.»

Her er lista over alle klager som vil bli behandlet i plenum torsdag:

Debatten med Helge Lurås.

Programprofilers rolle i sosiale medier.

Dagsrevyen-sak om flytting fra distriktene.

Nyhetssaker uten forhåndsvarsel om sterke bilder.

Dødt barn i episode av Bosetterne.

Selvmord som tema i Rådebank.

Redaksjonelle valg i Ukjent arving.

Etterlyser synliggjøring av Romani-folket.

Quiz om bruk av narkotika.

Sangen “Fy faen” i Maskorama.

Bruk av Slagsvold Vedum i underholdningsprogrammer.

Bruk av robotoversettelser på radio.

Nytt på nytt om palestinere og vaksine.

Om Israel på P13.

Møtene blir streamet og lagt ut her. Sendingen starter torsdag kl 09:00.

Digitalt møte i Kringkastingsrådet 11. februar 2020.

Kl 0900 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Julie Brodtkorb.

0910 Gjennomgang av henvendelser til rådet

Kl 1030 Pause

Kl 1045 Gjennomgang av henvendelser til rådet

Kl 1145 Lunsj

Kl 1215 NRKs debattflater og samfunnsrolle. Innledning v/NRK-redaktør Knut Magnus Berge, Civita-leder Kristin Clemet og Manifest-leder Magnus E Marsdal.

Innledning v/NRK-redaktør Knut Magnus Berge, Civita-leder Kristin Clemet og Manifest-leder Magnus E Marsdal. Kl 1330 Informasjon fra NRKs ledelse v/Thor Gjermund Eriksen