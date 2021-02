annonse

– Jeg følte skam over at skolen utpekte meg som en uskikket mor.

Det finnes ikke noe tall for hvor mange foreldre som blir meldt til barnevernet når barnet har skoleangst eller andre store utfordringer på skolen. Men ifølge NRK gjelder dette mange.

Barnet til Inger Björne-Fagerli i Bærum utviklet angst for å gå på skolen i 2017 og hadde høyt fravær. Hun mener skolen trakk inn barnevernet for å dekke over mangelen på ressurser.

– Vi ønsket desperat hjelp. Men fra en instans med kunnskap om skolevegring og ikke fra barnevernet. Jeg følte skam over at skolen utpekte meg som en uskikket mor, sier hun til NRK.

Bærum kommune skriver i en e-post til NRK at skole ønsket å informere om et behov for hjelpetiltak i hjemmet, noe skolen oppfattet at foreldrene både ønsket og støttet.

Kontakten som ble tatt med barnevernet var ikke ment som en bekymringsmelding, sier seksjonsleder i Bærum, Anne-Marie Waag.

