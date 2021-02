annonse

Er det betalt innhold fra vindlobbyistene? Et meningsinnlegg? Eller nyhetsjournalistikk?

På NRK.no er det publisert en sak med tittelen «Sju grunner til at Norge kan trenge mer vindkraft».

Artikkelen er akkurat like lite objektiv som tittelen. Statskanalen har imidlertid merket innholdet som en vanlig nyhetsartikkel.

Artikkelen begynner med å ta opp at Norge allerede er mer elektrifisert enn andre land og at vi trenger mer enn vannkraft om vi skal erstatte olje, naturgass og kull med elektrisitet.

At mye av strømmen Norge i dag produseres sendes utenlands med kraftkabler, blir ikke nevnt med et ord. Mantratet som gjentas i artikkelen er at Norge «trenger mer fornybar kraft».

Artikkelen, som er signert journalist Rolv Christian Topdahl og «innholdsutvikler» Anders Nøkling, nevner at Statnett og NVE tror at strømforbruket vil øke betydelig på grunn av disse næringene, i tillegg til elektrifiseringen. Men NRK skriver ikke om hvordan Acer-avtalen og Norges sterkere tilknytning til det europeiske strømmarkedet, driver prisene i været for vanlige forbrukere.

Andre måter å produsere strøm på, som havvind, solkraft og atomkraft nevnes, og forkastet. Det er ingen motstemmer, ingen forskere som er kritiske til vindkraft eller reelle motstemmer.

Premisset om at Norge skal være Europas «grønne batteri» blir aldri utfordret i NRKs ensidige og tendensiøse fremstilling. Dette er lavmål fra statskanalen.