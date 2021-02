annonse

annonse

Frankrike var først ute, og gav opphold til en migrant fra et forurenset land.

Han kom fra Bangladesh, og skal dermed være den første i verden med status som miljøflyktning. Fransk rett mente at luftkvaliteten i Bangladesh ville være skadelig for migrantens helse. Han var også avhengig av pustemaskin, og et ustabilt strømnett i Bangladesh ville utgjøre en fare.

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David Boyd sier at vi er på terskelen av en ny æra, med millioner av miljømigranter. Men ifølge NRK Urix er han bekymret for at flyktningkonvensjonen ikke vil gi klima- og miljømigrantene samme rettigheter. Derfor håper han at dommen i fransk rett skal sette presedens.

annonse

Les også: Professor: – Det er ikke brudd på flyktningkonvensjonen å prioritere kristne

– Jeg kom til Frankrike i 2011 som politisk flyktning. Her utviklet jeg en alvorlig luftveissykdom. Nå klarer jeg ikke å sove uten pustemaskin, sier migranten til BBC.

Mannen vil være anonym på grunn av fare for politisk forfølgelse i Bangladesh. Han har fått avslag på opphold som politisk flyktning, men Frankrike har ikke maktet å få han ut. Nå har en ankedomstol i Bordeaux omgjorde vedtaket. Denne gangen er begrunnelsen miljøsituasjonen i hjemlandet.

annonse

Bangladesh er blant de mest forurensede landene i verden. I 2019 døde 173.500 personer av luftforurensning.

Les også: Hellas skal ha sendt over tusen flyktninger tilbake i oppblåsbare livbåter



Boyd sier videre at vi må bort fra fossil energi, slutte med avskoging, og endre landbruket til en mer klimavennlig matproduksjon.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474