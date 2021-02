annonse

annonse

Regjeringen lanserer en ny strategi for mer urbant landbruk i Norge.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) er godt fornøyd.

– Stadig flere oppdager gleden ved å dyrke jorda og høste sin egen mat. Nå får vi endelig en nasjonal strategi for urbant landbruk for å stimulere til at enda flere lokalsamfunn legger til rette for mer landbruk i byer og på tettsteder, sier Bollestad i en pressemelding.

annonse

Bollestad mener man kommer langt med kreativ tankegang.

– Vi kan bruke mange flere arealer til matproduksjon, både på takflater og på bakken. Det er bærekraft i praksis, sier statsråden.

Regjeringen vil «vurdere om det er behov for justeringer i lover eller forskrifter», «invitere til samarbeid med innvandrerorganisasjoner», samt «bidra til økt kunnskap om urbant landbruk» og «stimulere til økt verdiskaping og næringsutvikling».

annonse

Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, næringsliv, statsforvalterne, kommuner, forskningsmiljøer, og en rekke organisasjoner har også bidratt med verdifulle innspill i utarbeidelsen av strategien, heter det i pressemeldingen.

Det følger imidlertid ikke så mye som en krone med «satsingen».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474