annonse

annonse

De færreste leser partiprogrammer. Politikerne har derfor lett spill når de driver sin utrettelige, overflatiske paikasting i mediene i forsøk på å score billige poenger. Nylig gikk Senterpartiet og MDG forutsigbart i tottene på hverandre.

Begge partier vet at dette er effektiv stemmesanking. Men hvor ulike er de i klimapolitikken?

Senterpartiets programkomité har lagt fram sitt andre og siste utkast til partiprogram for perioden 2021-2025. De som leser klimadelen (fra side 15) vil snarere bli slått av hvor like partiene er på dette området, og mange vil trolig bli skuffet over Sps klimakonformitet.

annonse

Under overskriften «Effektive kutt for å nå målene i Parisavtalen» begynner klimadelen med en sterk trosbekjennelse til avtalen som går MDG en høy gang: «Parisavtalen er den viktigste internasjonale avtalen verden har fått på plass i klimaarbeidet så langt.»

Avtalen er i følge Sp det sentrale verktøyet for klimaomstilling, og vil kreve en «sterk utvikling av grønne næringer og en aktiv omstilling på alle samfunnsområder.»

I transportsektoren skal det satses på kollektivtransport, sykkel og gange i og rundt byene. Og flytrafikken innenlands skal gradvis over på «karbonnøytrale løsninger».

annonse

Partiet er åpenbart ikke imot en sterk økning i karbonavgiftene, men vil skjerme bensin- og dieselprisen. Det vil ikke et mindretall på fire i komiteen, så her blir det trolig kampvotering på landsmøtet.

Ellers er det stort sett full klimapakke. I 2025 skal alle nye person- og lette varebiler være «nullutslippsbiler». Alle nye tyngre varebiler, 75 % av nye langdistansebusser og 50 % av nye lastebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2030.

Sp vil bygge ut 10 000 hurtigladere i hele landet innen 2030, og arbeide for at 100 % av bybussene er karbonnøytrale i 2030. Partiet vil ha et program for innfasing av null- og lavutslippsfly i Norge. De første innenriks ruteflygningene med nullutslipp bør skje innen 2030 og det bør etableres et statlig pilotprosjekt for elfly og andre null- og lavutslippsløsninger.

Partiet vil øke avgiftene på internasjonale flyreiser. Null- og lavutslipp skal være hovedregel ved utlysning av nye anbud på ferjer og hurtigbåter, og det skal innføres kjøps- og bruksfordeler for nullutslippskjøretøy av typen motorsykler, mopeder, traktorer og firehjulinger.

Senterpartiet mener at en overgang fra tradisjonelt drivstoff til null- og lavutslippsløsninger er nødvendig i skipsfarten, og vil «forsterke innsatsen for å gjøre fiskeflåten utslippsfri».

annonse

Partiet vil opprette ytterligere et klimafond, et «Bionova» for landbruket, kreve reduksjon i «klimagassutslipp» i offentlig sektor og husholdninger, og styrke Enova med enda mer kapital til «klimateknologi». Norske havner skal være «utslippsfrie» innen 2030, og det skal være nullutslipp på alle offentlige byggeplasser innen 2025.

I dette sisteutkastet til program er direkte henvisninger til vindkraft nedtonet, men lovprisingen til «fornybar kraft» og kravet om full elektrifisering av samfunnet, inkludert oljevirksomheten, overlater ikke mye til fantasien. Sp gir ikke avkall på vindkraft, men kommunene skal bestemme.

De har ingen innsigelser mot kraftutvekslingen med utlandet. Partiet vil øke statsstøtten til solpaneler, er tilhenger av karbonlagring, og storstilt produksjon av både grønn og blå hydrogen.

Og, siden Norge er slik en «kapitalsterk stat» bør vi bidra enda sterkere til den internasjonale klimaomstillingen. Nok nå? Det er mye mer. Les programmet.

Partiets stortingsrepresentant fra Rogaland, Geir Pollestad, hadde full dekning for sine ord da han i fjor høst skrev følgende:

«For det først så stemmer Senterpartiet for det meste av det som er Norge sin klimapolitikk. Det gjør alle andre partier også. Det er bra at det er enighet om de store tiltakene som for eksempel satsing på fornybar energi, CO2-avgift, bevaring av regnskog, El-bil politikk, omlegging av bilavgifter, tilskudd til klimatiltak gjennom ENOVA og utbygging av jernbane.»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474