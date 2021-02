annonse

– Coronakommisjonen får litt å jobbe med når de skal nøste opp i hva som sviktet.

Aftenpostens Therese Sollien viser i en kommentar til at først i forrige uke har smittetallene begynt å gå ned i innvandrerdominerte bydeler i Oslo.

– Det er ikke et øyeblikk for tidlig, slår hun fast og viser til at over halvparten av coronapasientene i Norge er født i utlandet. Også norskfødte med mor født i utlandet er kraftig overrepresentert.

Dette har også vært godt kjent, lenge, påpeker Sollien.

Likevel var det først i november ble det satt ned et utvalg, ledet av Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi. Hensikten var å få ned smitten blant innvandrere

– Man skulle tro at den delen av befolkningen som er hardest rammet, ville ta smittevernet på størst alvor. Og at myndighetene satte inn ressursene nettopp der, skriver Sollien og slår fast at vilke tiltak som hjelper, vet man ennå ikke.

