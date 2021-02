annonse

Den republikanske senatoren Ted Cruz går beinhardt ut mot demokrater som vil dømme Trump for «opphissing til vold». Han mener demokratiske politikeres tidligere uttalelser er verre enn det Trump sa i talen utenfor Kongressen 6. januar.

I en samtale med Sean Hannity på Fox News tirsdag uttalte Cruz:

– Det Demokratene prøver å si nå er at president Trumps retorikk forårsaket terroristangrepet på Capitol. Hør her, jeg synes at presidentens språk til tider er overopphetet, men hvis du ser på språket han brukte, sa han slikt som «kjempe», «gå og ta tilbake landet vårt». Hvis det er «opphissing», må vi forberede en lang kø for å tiltale enhver kandidat som har stilt til valg, enhver som har holdt en standardtale der de sier «la oss kjempe, la oss vinne, la oss ta tilbake landet vårt».

– Demokratene heiet frem opptøyer

– Og når det gjelder oppfordringer til vold … Presidenten var påpasselig med å si at demonstrantene skulle være fredelige. I ett år har vi … sett vold over hele landet, opptøyer over hele landet. Vi har sett butikker bli plyndret, butikker bli påtent, brannbomber bli kastet mot politibiler, politioffiserer bli angrepet, politifolk bli myrdet, borgere bli overfalt. Og hva gjorde demokratene? De heiet det frem! De feiret! Kamala Harris, vår nye visepresident, ikke bare oppmuntret dem til å fortsette med det og gjøre mer, hun samlet inn penger for å betale for kausjonen til de voldelige forbryterne!

– La meg gjøre det klart: Enhver som angriper Capitol, enhver som angriper en politioffiser skal tiltales og settes i fengsel for lang, lang tid. Ingen har rett til å ty til vold. Forskjellen er at du og jeg har vært konsistente på det: Vi har sagt at hvis du tyr til vold, uansett om du er venstre- eller høyreorientert, er det uakseptabelt. Demokratene har vært komplette hyklere på dette. De har heiet på BLM og Antifa og unnskyldt deres vold. Hykleriet er virkelig tykt akkurat nå, tordner han.

– Bevisene holder ikke

Cruz, som er utdannet jurist med ekspertise på grunnloven, mener at bevisene i riksrettssaken ikke holder for å dømme Trump etter tiltalen:

– De har tiltalt presidenten for «opphissing til vold og opprør». Ingenting han sier fyller den juridiske standarden for opphissing. «Opphissing» er veldig klart, «opphissing» er å si med vilje «gå og angrip».

Med henvisning til flere klipp Hannity hadde vist noen timer før der demokratiske politikere bruker aggressiv retorikk, sa Cruz at «det de har sagt er mye nærmere å fylle den juridiske standarden for opphissing enn president Trump, men det ærlige svaret er at ingen av uttalelsene møter [standarden for] opphissing».

– De hater Donald Trump og alle som stemte på ham

– Vi har det første grunnlovstillegget [som sikrer ytringsfrihet], vi har robust politisk tale. Folk har rett til å være idioter, og vet du hva, i USAs kongress har vi mange … Vi burde ikke tiltale folk for å snakke, og vi burde ikke stille dem for riksrett. Dette er politisk teater, og grunnen til at de gjør det, er ikke bare at de hater Donald Trump, de hater de 75 millioner amerikanerne som stemte på ham. De prøver å bringe dere til taushet, de prøver å kansellere dere og viske dere ut, og det kommer ikke til å virke. Bare noen uker inn i Biden-administrasjonen går de for langt, de går for langt til venstre. Og politikk er som en pendel, den vil komme tilbake til fornuft. Merk mine ord: 2022 kommer til å bli et fantastisk valg, og 2024! avslutter han.

Innslaget der Hannity viser eksempler på opphetet retorikk fra demokrater, kan sees her:



