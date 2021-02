annonse

Donald Trump skal være svært misfornøyd med forsvarernes innsats under første dag av riksrettssaken.

Flere av Trumps partikollegaer og støttespillere var heller ikke imponert over forsvarerne. Kritikken gikk først og fremst ut over Bruce Castor, skriver Fox News.

– Det ble ikke framført noen argumenter. Jeg aner ikke hva han holder på med, jeg forstår ikke hvorfor han sier det han sier, sa Alan Dershowitz, advokaten som representerte Trump forrige gang han ble stilt for riksrett, til Newsmax.

Erkjente valgnederlag på Trumps vegne

Castor sa ting som tydet på erkjennelse av valgnederlag. At han langt på vei anerkjente at Trump tapte et valg som gikk riktig for seg, noe den tidligere presidenten aldri har villet innrømme, skal særlig ha opprørt Trump, ifølge dem som kjenner ham.

– Trump ble fjernet av velgerne, sa Castor, som ifølge kritikerne brukte mye av tiden til å smiske med senatorene som utgjør jury og skryte av Demokratenes håndtering av saken.

Trumps opprinnelige team av forsvarsadvokater trakk seg i januar, noe som førte David Schoen og Bruce Castor til scenen.

Flere republikanere, blant dem Trumps tidligere rådgiver og nære støttespiller Peter Navarro, mener at også det nye teamet må skiftes ut etter tirsdagens forestilling i Senatet.

– Han må kvitte seg med disse folkene. De forstår ikke. Dette er en politisk rettssak, sier Navarro.

