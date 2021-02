annonse

USA vil ikke akseptere funnene fra etterforskningen til Verdens helseorganisasjon (WHO) angående opphavet til coronaviruset i Wuhan.

Det var talsmann Ned Price fra amerikansk UD som kom med kommentarene i en offisiell presseuttalelse tirsdag.

– Vi vil ikke akseptere funnene uten å uavhengig verifisere dem ved hjelp av egen etterretning og konsultere med allierte, sa han til journalister.

Price la til at en fullstendig oppsummering fra WHO og Kina, som beskriver hvordan pandemien startet og spredte seg, er viktig med tanke på den høye innsatsen og sykdommens ødeleggende globale påvirkning.

– Det er klart at kineserne – i det minste hittil – ikke har fremlagt den nødvendige gjennomsiktigheten som vi og det internasjonale samfunnet trenger, slik at vi kan forhindre at slike pandemier noen gang skjer igjen, sa han.

– Vi kommer til å samarbeide med våre partnere, samt se på informasjon som er samlet inn og analysert av vårt eget etterretningssamfunn, i stedet for å komme med forhastede konklusjoner, som kan være motivert av noe annet enn vitenskap, la han til.

WHO i Wuhan

De kinesiske og utenlandske forskere som nettopp har fullført et fire ukers langt oppdrag i regi av WHO for å etterforske opphavet til coronaviruset, fortalte tirsdag reportere i Wuhan at viruset mest sannsynlig dukket opp hos mennesker etter å ha hoppet fra et dyr.

Peter Ben Embarek, gruppens leder, la til at det var «ekstremt usannsynlig» at viruset rømte fra Wuhan Institute of Virology, som Donald Trump-administrasjonen har påstått ved gjentatte anledninger, uten å fremlegge de nødvendige bevisene.

Bidens utfordring

Joe Biden har en fin balansegang å gå med tanke på Kina og opphavet til coronaviruset. Selv om Biden-administrasjonen har reversert Trumps beslutning om å trekke seg fra WHO, vil den ikke avskrive Trumps påstand om at Kina utøvde unødig innflytelse over FN-byrået i etterkant av utbruddet.

Talsmann Price presset også hardt tilbake på Beijings påstand om at sykdommen kan ha startet andre steder enn i Wuhan:

– Vi snakker i dette tilfellet om opprinnelsen til coronaviruset. Jeg tror ikke det finnes en fornuftig person som vil hevde at coronaviruset har sitt opphav fra andre steder, sa Price.

