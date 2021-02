annonse

Man kunne få helt vondt der man så dansken Peter Ben Embarek fra WHO på en presskonferanse sammen med Kommunistpartiet i Kina. Han var åpenbart ukomfortabel og sa ting han ikke kunne stå inne for.

Hele saken med hvordan Covid-19 spredde seg stinker lang vei. Dette er et virus som er 96 prosent likt et virus de forsket på ved Wuhan Institute of Virology. Laboratoriet er det eneste av sitt slag i hele Kina. Og i slike laoratorium eksperimenterer man med virus for å se hvor farlige de kan bli. Alle er enige om at coronavirus stammer fra flaggermuskolonier. Så hvor og når dukket coronaviruset som nå har spredd seg til hele kloden opp?

Embarek sier de hadde fire hyposer. For det første at viruset hadde hoppet rett fra flaggermus til mennesker. Men fordi det ikke er noen slike flaggermuskolonier i Wuhan, hadde de slått dette fra seg. Heller ikke ble det handlet med flaggermus på noe marked i Wuhan.

Så var det hypotesen om at viruset hadde hoppet fra flaggermus over på en annen dyrart, endret seg litt der, og så hoppet over på mennesker i Wuhan. Men man hadde undersøkt en rekke både ville dyr og husdyr over hele Kina uten å finne noen slike tilfeller av coronaviruset som nå smitter blant mennesker.

Som tredje hypotese hadde de at viruset hadde kommet gjennom frossenmat og blitt importert til sjømatmarkedet i Wuhan, og derfra hadde smittet mennesker.

Alle disse tre hypotesene ville WHO fortsette å undersøke for å finne opphavet til viruset, sa den lett ukonfortable dansken bak podiet. Men når det gjaldt den fjerde og siste hypotesen, om at viruset kunne ha blitt introdusert ved et uhell på et laboratorium som undersøkte nettopp slike virus, hadde WHO altså (og uten begrunnelse for hvorfor) konkludert med at det var så usannsynlig at de ikke anbefalte at denne hypotesen i det hele tatt ble undersøkt videre.

Det hele er nærmest ikke til å tro. Alle er enige om at slike uhell kan skje. Allerede i 2012 ble det advart i Bulletin of Atomic Scientist om at det var sannsylig at en slik lekkasje av et virus ville skape en pandemi innen en tolvsårsperiode, ja små uhell har skjedd flere ganger før i andre laboratorier i Kina. og i andre land. Se f.eks. denne artikkelen the The New Yorker Magazine. Menneskelige feil skjer, og ikke bare kinesere kan forsårsake det. Men i dette tilfellet er det altså fullstendig utelukket, skal vi tro WHO.

Og det mens mer enn ett år har gått siden de første kjente tilfellet i desember 2019 og man ifølge WHO selv ikke har funnet noen annen link mellom flaggermus og hvordan i alle dager viruset skulle dukke opp første gang i den moderne millionbyen Wuhan hvor «tilfeldigvis» Kinas eneste laboratorium som forsker på slike virus, inkludert med gain-of-function forskning for å manipulere med egenskapene til slike virus foregår.

Men minst like ille som at WHO blamerer seg med åpenbart å gi etter for kinesisk press om å legge disse undersøkelsene døde (det ville skape alle mulig problemer for Kina om det skulle vise seg at det faktisk slapp ut fra et laboratorium, inkludert massive erstatningssøksmål og prestisjetap), så er det tragisk å være vitne til hvordan mediene i Vesten, samt de akademiske miljøene, snurper munnen sammen og later som om alle bare skal bøye hodet og tro på det WHO og Kina sier. Ja, mediene, faktasjekker og FHI er i tillegg frekke nok til å hevde at det motsatte, altså det å stille kritiske spørsmål og nevne en helt plausibel hypotese, er konspirasjonsteorier.

Norske mediers dekning av den skandaløse pressekonferansen i Wuhan på tirsdag er så svak og servil at de burde skamme seg. Påstanden om at laboratopriehypotesen er «ekstremt usannsynlig» gjengis ukritisk og uten at noen av paradoksene overhodet nevnes. Se disse oppslagene fra VG, TV 2. Hos Aftenposten ble det bare en notis som forsvant fra forsiden med en gang. NRK har ikke engang brydd seg med å ta saken på forsiden av nrk.no. Og ved en blikk kl 16.45 på tirsdag er saken heller ikke å finne på Dagbladet. De har heller utallige saker om virustiltak i Norge, sex og om Donald Trump

Finnes det ingen yrkesstolthet eller integretitet i norske medier? Her skriver de dag ut og dag inn om nye tilfeller her og der og nedstengning og tap av arbeidsplasser. Mediene lever nærmest av å drive opp frykten for viruset.

Men hvordan dette viruset dukket opp er de ikke interessert i å grave i overhodet. Har ikke det en interesse kanskje? Er det ikke om å gjøre å forstå hvordan det oppsto for å prøve å forhindre at noe liknende skjer igjen?

Og hvor blir det av FHI, norske eksperter og universitetsansatte! Kan dere virkelig bare avfeie at folk lurer på om det virkelig kan ha vært et sammentreff at de første tilfellene av Covid-19 skjedde i Wuhan? Forskere har selv advart mot slike lekkasjer i fagfellevurderte tidsskrifter. Hvorfor er dere ikke nysgjerrige?

Og hva med norske politikere? Hallo, Frp! Dere har alltid skrytt på dere å tørre der andre tier, å gå mot strømmen. Nå har dere mulighet til å vise om dere faktisk har politisk mot til å stille helt åpenbare, legitime spørsmål. WHO har ikke presentert fnugg av bevis for hvorfor de skulle forkaste den hypotesen de angivelig har jobbet med til nå og som på ingen måte er kjent død og maktesløs på noen vitenskapelig måte. Tvert imot. Jo, lenger tid det går uten at man finner noen link fra en dyreart og direkte til et menneske, desto mer peker laboratoriehypotesen seg ut som plausibel.

Om denne hypotesen nå faktisk blir begravet fordi Kommunistpartiet i Kina vil det slik, vitner det om et forfall uten like i norsk og vestlig offentlighet.

