Over halvparten av foreldrene som har deltatt i en ny undersøkelse, er bekymret for at barna deres spiller enda mer dataspill etter at koronapandemien rammet.

Det er tidsbruk, avhengighet og at barna ikke er sosiale som bekymrer foreldrene mest, skriver NRK.

Undersøkelsen Ipsos har gjort for Blå Kors er tatt opp fra desember til januar. 55 prosent av deltakerne oppgir at de er bekymret for barnas spilling. 44 prosent oppgir at barna har spilt mer dataspill under pandemien.

Det er spesielt tidsbruken de mener er bekymringsfullt. Men foreldrene er ikke så redde for at barna skal bli usosiale.

– Det kan se ut til at pandemien har fått flere foreldre til å anerkjenne at gaming faktisk er en sosial plattform, sier rådgiver Hanne Backe-Hansen i Blå Kors.

For mange foreldre er dataspill noe helt nytt.

– Barndommen har endret seg fundamentalt de siste 30 årene. Fra å leke ute i gata til å spille fra hvert sitt soverom. For foreldre som ikke har opplevd denne barndommen selv kan det være vanskelig å forstå, sier Backe-Hansen.

Heidi Sinding-Larsen har en 12 år gammel datter og tror mange foreldre er bekymret fordi de ikke vet nok om dataspill.

– Jeg skjønner at det kan være vanskelig hvis en ikke har interesse for dataspill. Men jeg tror mange kan oppdage at spilling er både gøy og sosialt, sier hun til NRK.

– Det er viktig at foreldre er til stede i den virtuelle verden også, sier Backe-Hansen.

