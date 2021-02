annonse

Oslo opplever nå en protestbølge – parkeringsplassene blir sykkelveier.

– Det syklet få der tidligere. Det sykler ikke mange flere her nå. – Det blir feil når sykkelveiene er ideologisk begrunnet, sier styreleder Edvin Hammervold på Rødtvet til Avisa Oslo, og retter skytset mot MDG:

– Det er et demokratisk problem at 85 prosent av Oslos befolkning stemte på et annet parti. Å ikke bli hørt fører til avmakt

Over hele byen raser folk, de vil ha parkering, ikke sykkelveier. De er sinte på Skøyen. Beboerne i Gyldenløves gate opplever at deres nabolag skal bli en hovedvei for syklister, og da forsvinner all parkering. Stemningen er ikke bedre på St. Hanshaugen og ei heller på Rødtvet i Oslo øst.

Lokalt var de fleste negative til planene, men de ble ikke hørt. De ble en 300 meter lang sykkelvei med rød asfalt.

På fire år har 4800 parkeringsplasser forsvunnet i Oslo, og 650 skal fjernes i år. Bymiljøetaten opplyser at omdisponering av areal har bidratt til å redusere privat bilhold, og er derfor i tråd med gjeldende politiske føringer.

På Rødtvet er det rundt 1000 blokkleiligheter, men området har kun 400 parkeringsplasser. Det gjør det vanskelig å ha besøk.

– Mange velger å flytte ut av Oslo hvor reglene er mindre rigide, sier Hammervold.

