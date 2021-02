annonse

Men et flertall på 62 prosent er uenig.

Når spørsmålet er om påkjenningen for det norske folk er blitt for stor til at myndighetenes tiltak for å begrense koronasmitte kan forsvares, svarer 23 prosent bekreftende. Det er like mange som mener tiltakene er for strenge, skriver NTB.

Det kommer fram i Norsk koronamonitor fra Opinion.

53 prosent er uenig i at påkjenningen nå er blitt for stor.

I en måling gjort av Helsedirektoratet og publisert i VG onsdag kommer det fram at 59 prosent støtter tiltakene.

Støtten er lavest i den yngste aldersgruppen, og på fire uker har tilliten sunket fra 70 prosent.

