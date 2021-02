annonse

Per-Will Amundsen reagerte på oppslaget om gratis tamponger til jenter i Forsvarset med å stikke hodet frem på Facebook. Det satte sinnene i kok.

– Noe sier meg at ideen om verneplikt for kvinner i frontforsvaret ikke nødvendigvis var den mest gjennomtenkte. Det er unektelig fysiske ulikheter mellom kjønnene som selv ikke de mest innbitte feminister kan fornekte. Det er ikke politisk korrekt, men det bryr meg ikke, skrev han.

Opprinnelig hadde han en formulering om at «Kvinner kan gjøre en god jobb for nasjonen, men ikke nødvendigvis i front», men det fjernet han etter et par timer, skriver NRK.

På spørsmål om hvorfor han fjernet denne setningen to timer etter at han la den ut, svarte Amundsen:

– Fordi setningen var misvisende og egnet til å vris og vrenges på av overivrige journalister, som aldri lar en mulighet gå fra seg til å stille Frp i et dårlig lys.

Men selv uten den setningen blåste det hardt rundt Amundsen. Kvinner i Forsvaret er et betent tema.

I skrivende stund har det kommet 600 kommentarer på innlegget. Noen støtter Amundsen, men Resetts gjennomgang viser et klart flertall som er kritisk.

– Noen har tanker som var vanlig for 100 år siden. Trodde ikke det var mulig at en stortingspolitiker kunne si og mene noe slik i 2021. Ikke rart Frp faller på meningsmålingene, når de har tanker som hører første halvdel av 1900 – tallet til, skriver en kvinne.

– Vet mora di at du skjemmer deg ut i full offentlighet? Jeg vet i alle fall at det siste jeg ønsker er å være med og betale lønna til en stortingspolitiker med så nedrig syn på Norges kvinnelige soldater. De tjener Norge, det er mer enn du gjør Amundsen, skriver en annen.

– Hei, Amundsen, steinalderen ringte og ba deg om å komme tilbake til hula di! skriver en tredje.

Men også de fleste menn i kommentarfeltet hufletter Amundsen. En mann hiver seg innpå med denne:

– Det er vel samma faan hvilke vei tissen peker hvis du forsvarer landet. Sikker på at jentene er like flinke som gutta. Og tamponger burde vært kostnadsfritt uavhengig om du er i forsvaret eller ei.

– Noe sier meg at du Per-Willy Amundsen ikke kan ha en gjennomtenkt tanke i det forskrudde hodet ditt! E det muuuulig å være så jævlig dum! skriver en annen.

NRK har naturligvis intervjuet noen til å motsi Amundsen.

– Jeg er grunnleggende uenig med Per-Willy Amundsen i dette spørsmålet. Ikke fordi dette handler om hva som er politisk korrekt, men fordi jeg mener han feiler i sin vurdering av hva som kreves for å være en operativ soldat, svarer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Også støtte

Men det finnes de som tør å si noe annet også. PDK-leder Erik Selle, som også er tjenestegjørende offiser, sier følgende i kommentarfeltet til Per-Willy Amundsen.

– Gjeninnfør allmenn verneplikt for gutter og øk antall soldater slik at flest mulig får gjennomført førstegangstjeneste og gjør som før det frivillig for jenter å søke seg inn.

– Er såpass “gammeldags” jeg at jeg tror forsvaret er bedre tjent med sterke gutter i frontlinjen. Å streve seg fram i dyp løssnø nedlesset med tungt materiell tror jeg faktisk egner seg best for de fysisk sterkeste! skriver en annen.

