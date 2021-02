annonse

annonse

Norske helsemyndigheter vurderer nå å anbefale bruk av to munnbind utenpå hverandre, etter at en amerikansk studie tyder på at det kan gi bedre beskyttelse mot coronasmitte.

Det amerikanske smittevernbyrået (CDC) utga en studie onsdag, som konkluderer med at bruken av to munnbind som sitter stramt rundt ansiktet kan øke beskyttelsen mot coronasmitte.

Espen Rostrup Nakstad er åpen for å revurdere anbefalingene for bruk av munnbind etter å ha sett den amerikanske studien.

annonse

– Det kan gi stor effekt å aktivt dekke lekkasjer fra munnbind som ikke sitter optimalt i ansiktet. Dette kan gjøres ved å bruke en ytre festeanordning eller et tøymunnbind som presser kantene på det kirurgiske munnbindet tettere mot ansiktet, slik at det ikke lekker luft på sidene, sier Nakstad.

Men hva sa Folkehelseinstituttet så sendt som 30. januar i fjor?

– Det er en kulturell greie i deler av Asia at man bruker mye munnbind når det går ulike virus som influensa. Men det er ingen gode holdepunkter for at det har noe for seg, sa overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til VG.

annonse

Han opplyste da at FHI aldri hadde anbefalt folk i Norge å bruke munnbind.

– Det kommer vi heller ikke til å gjøre, sa han.

– Men er det noe negativt med å bruke et munnbind? spurte VG.

– Det kan kanskje gi litt falsk trygghet. Dessuten vil en som stadig tar seg i ansiktet for å rette på munnbindet dra virus fra hendene og opp i ansiktet. Det ønsker vi ikke, det er der virusene kommer inn, sier Aavitsland.

I april i fjor endret de rådene.

Og nå vurderes altså ikke bare ett, men to munnbind av de samme myndighetene.

annonse

På sosiale medier spørres det allerede om hvorfor man skal stoppe på to munnbind.

«Er ikke tre munnbind enda bedre, eller åtte?»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474