annonse

annonse

Problemene med innvandring blir stadig tydligere i byer som Oslo og Drammen, skriver Jon Helgheim i en kronikk i Drammens Tidende.

Han går i rette det han omtaler som «drømmende betraktninger om det flerkulturelle samfunnet». Men det har vist seg vanskeligere gjort enn sagt.

En ærlig diskusjonom det flerkulturelle mangfoldet har nærmest blitt umulig, mener Helgheim.

annonse

– Dersom noen peker på helt reelle problemer som har kommet i kjølvannet av høy innvandring, blir man automatisk kalt rasistisk og fremmedfiendtlig. De færreste orker å snakke offentlig om problemene og det er forståelig. Hetsen og hatet man utsettes for fra dem som ønsker å holde liv i illusjonen, er ikke for sarte sjeler.

Man har forsøkt i rundt 30 år å få til den flerkulturelle drømmen. Så hvor vi står nå?

I de fleste større byer har vi på kort tid fått rene innvandrerbydeler, mener han. «Her flytter bare innvandrere inn, og etniske nordmenn flytter ut. I Drammen gjelder ikke dette bare i enkelte bydeler, men for hele byen. Befolkningen blir rett og slett byttet ut.»

annonse

Hvorfor flytter den innvandringsliberale eliten som har ivret for denne utviklingen, aldri med barna sine til en innvandrerbydel?

Helgheim har flyttet til en av Norges mest innvandrertette bydeler da han fikk barn. Det har han ikke angret på, skriver han. «Her finnes fantastiske mennesker og muligheter, men vi må også være ærlig på hva høy innvandring betyr.»

Han mener man enkelte steder må snu om på minoritetsbegrepet.

– Flere steder i Norge er norske barn minoriteter i skoleklassene. Dette betyr at de kan bli trakassert for å ha skinke på brødskiva, at de får beskjed om å snakke mindre om julefeiring og at de ikke har noen å være sammen med på fritiden fordi majoriteten av elevene tilbringer all fritid i lukkede muslimske samfunn og koranskoler. Når du inviterer til bursdag kan du risikere at det ikke kommer noen, og barnet lurer på hvorfor ingen vil være sammen med det.

Les også: Frp-Helgheim om innvandrervolden i Drammen: – Norsk ungdom kan ikke lenger gå trygt på gata

Helgheim erkjenner at det er sosiale og sosioøkonomiske problemer og at det bidrar tiltil frustrasjon og utagerende oppførsel fra mange skoleelever. Men andre igjen «tar med seg konflikter fra foreldrenes hjemland inn i skolen, og noen tar med seg en voldskultur vi ikke er vant med.»

annonse

– Ved byens skoler har konfliktnivået økt betydelig, og det er ikke uvanlig at skoler i Drammen må ha vektere på heltid for å opprettholde ro og orden. Det er i liten grad konflikter mellom elever med innvandrerbakgrunn etnisk norske elever, men mellom de forskjellige innvandrergruppene.

Helgeheim kritiserer også politiet for unnfallenhet og viser til konkrete eksempler fra Drammen.

«Vi må dessverre innse at høy innvandring med totalt forskjellige kulturer er svært krevende, og det er ingen land i Europa som har lyktes. Hovedårsaken til at det likevel skjer ligger sannsynligvis i at europeiske land tror de gjør noe bra ved å holde døren åpen. Sannheten er at man skaper problemer både i eget land og i landene innvandrerne reise ifra,» avslutter Frp-profilen fra Buskerud.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474