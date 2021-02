annonse

annonse

Borgarting mener at medieomtalen «må antas å være av meget stor belastning for partene i saken».

Oslo tingrett la i forrige uke ned fullt referatforbud fra er seks gutter som er tiltalt for grov voldtekt av en jente sommeren og høsten 2019. Jenta som ble utsatt for overgrepene er også mindrreårig og skal ha blitt utsatt for vold . Det var forsvarerne som krevde referatforbud.

Deretter ble referatforbudet opphevet av Borgarting langmannsrett. Det skjedde etter at Document sammen med Avisa Oslo, Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund leverte et krav om at pressen måtte få anledning til å referere fra rettssaken i Oslo tingrett. Men Høyesteretts ankeutvalg opphevet kjennelsen på grunn av saksbehandlingsfeil, og viste saken tilbake til lagmannsretten for ny behandling.

annonse

Torsdag vedtok Borgarting lagmannsrett at media kun har adagan til å referere fra aktors innledningsforedrag, samt fra noen forklaringer fra vitner som ikke skal forklare seg om «spesielt beskyttelsesverdige opplysninger», skriver Document.

Borgarting mener blant annet at medieomtalen «må antas å være av meget stor belastning for partene i saken».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474