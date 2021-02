annonse

Gigantfeltet har nedbetalt fase 1 med 83 milliarder kroner.

Johan Sverdrup er det største oljefunnet i nyere norsk historie, og 3. største feltet i norsk oljehistorie, etter Statfjord og Ekofisk. Nedbetalingsplanen skulle ha vært tre måneder kortere, men virusutbruddet sendte oljeprisen kraftig ned.

– Johan Sverdrup fase 1 vil bli nedbetalt etter skatt – denne uken. Det er 16 måneder etter oppstart, sier Equinors nye konsernsjef Anders Opedal til E24.

Sverdrup-feltet ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, 140 kilometer vest for Stavanger. Det ble funnet i 2010. Rundt 95 prosent er olje, 3 prosent er tørrgass og 2% NGL. Det er ventet at når feltet kommet i full produksjon vil det bli utvinnet 720.000 fat daglig. Det er anslått at Sverdrup-feltet kan inneholde 2,7 milliarder fat olje. Samlet produksjonsinntekt over 50 år er på 1.430 milliarder kroner. Inntekter til den norske stat er beregnet til mer enn 900 milliarder kroner, skriver Equinor.

Tall fra Oljedirektoratet viser at i november 2020 var Norges produksjon 2 026 000 fat/døgn olje, NGL og kondensat.

Norsk petroleum skriver at samlet eksportverdi for råolje, naturgass, NGL og kondensat utgjorde i 2019 om lag 424 milliarder kroner, noe som tilsvarer om lag halvparten av total norsk vareeksport. I 2019 stod væskeproduksjonen (olje, NGL og kondensat) for en betydelig større andel av samlet eksportverdi sammenlignet med gassproduksjonen. I tillegg til råolje, gass, NGL og kondensat, eksporterer Norge store verdier i form av petroleumsrelaterte varer og tjenester.

