annonse

annonse

I det kineserne forbereder seg på høytiden, ber president Xi Jinping landets militære om å være forberedt på «eventuelle provoserende grep fra fienden» og beordrer styrket kampberedskap.

Ifølge Eurasian Times, kom den kinesiske presidenten med kommentarene da han inspiserte luftfartsdivisjonen til luftvåpenet til Folkets frigjøringsarmé (PLAAF) – stasjonert i den sørvestlige Kina Guizhou-provinsen – i forkant av kinesisk nyttår 12. februar.

Kinesere vil ha en syv-dagers lang nasjonalferie mellom 11. og 17. februar for å markere det kinesiske månenyttåret. I denne sammenhengen, sier kinesiske militæreksperter til den statseide avisen Global Times at det er viktig å opprettholde et høyt militært beredskapsnivå under høytiden, fordi «historien har vist at kriger bryter ut under høytider eller om natten når soldater er uoppmerksomme.»

annonse

Kina har ikke vært i krig på lang tid, men Xi presiserte at landet må være kampforberedt i lys av nylige «provoserende grep» fra andre militærer. Beijing har flere pågående territorielle konflikter med forskjellige land – både på land og til sjøs. Mens Kinas væpnede styrker er låst i en grensestrid med den indiske hæren i Himalaya, må de også holde øye med Taiwan og Sør-Kinahavet, på grunn av konfliktene med USA og Japan.

Økt militært beredskap

President Xi, som også er formann for den mektige sentrale militærkommisjonen, har gjentatte ganger understreket viktigheten av økt kampberedskap, bedre trening og felles operasjoner for de kinesiske væpnede styrkene.

annonse

Tidligere i år, undertegnet Xi militærkommisjonens første ordre, som oppfordret de væpnede styrkene til å fokusere på å forbedre kampberedskapen og oppgradere treningsmoduler for å bedre kunne håndtere moderne krigføring.

Under et besøk på en militærbase i den sørlige provinsen Guangdong i oktober 2020, oppfordret Xi troppene til å «bruke all sin energi og krefter på å forberede seg på krig». Han beordret soldatene til å «opprettholde en høy beredskapstilstand» og være «helt lojale, helt rene og helt pålitelige.»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474