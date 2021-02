annonse

NTB melder at aktoratet i riksrettssaken mot Donald Trump nok en dag skal argumentere for at han er skyldig i å ha oppildnet til opprør.

Demokratene skal avslutte sin argumentasjon for riksrett når de torsdag får en ny mulighet til å overbevise republikanere om at de må stemme ja til at ekspresidenten er skyldig.

Onsdag la anklagerne fram flere videoopptak av politikere som flyktet for livet, da Trump-tilhengere stormet kongressbygningen 6. januar. Flere av klippene var fra overvåkingskameraer og politikameraer som tidligere ikke har vært publisert.

Vil vise alvoret

Anklagerne knyttet stormingen til Twitter-meldinger sendt av Trump og argumenterte for at det var han som anmodet folkemengden til å angripe Kongressen, mens Senatet var i ferd med å godkjenne valgresultatet og Joe Bidens seier.

Angrepet førte til at fem personer døde, hvorav to ble drept – den ene en kvinne som ble skutt og drept av politiet, den andre en politimann som ble drept av folkemengden.

Endrer ikke mening

Flere republikanske senatorer ble tydelig rystet da de onsdag ble vist videoklipp, men lite tyder på at mange nok vil la seg overbevise og stemme for at Trump er skyldig. Det kreves to tredels flertall for å få Trump dømt for riksrett, som betyr at 17 republikanere må bryte rekkene og stemme sammen med 50 demokratene i Senatet, noe som ansees som lite sannsynlig.

Den første riksrettssaken mot Trump for ett år siden varte i tre uker. Denne gangen er saken ventet å være over i løpet av få dager.

Fredag skal Trumps forsvarsteam presentere sine argumenter for hvorfor Trump må frikjennes. Enkelte republikanere venter ifølge Politico at forsvarerne vil hevde at demokrater også har oppmuntret til vold ved å vise til uttalelser under fjorårets protester mot rasisme og politivold i kjølvannet av drapet på George Floyd.

