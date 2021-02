annonse

De vil innføre en rekke forbud og skatter som bare rammer de rike.

– Jeg tror folk er drittlei av å høre ordet dugnad. Enten det gjelder klima eller korona, har det vært vanlig for denne regjeringen at vanlige folk skal bidra, mens rike folk slipper unna, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martiniussen til Nettavisen.

Rødt har lansert sin nye og drastiske klimaplan. Utslippene skal kuttes, men det er bare de rike som skal betale. Partiet vil ha forbud mot privatfly og hytter over 200 kvadratmeter. De vil fjerne subsidier for luksus-elbiler og cruise skal forbys. Men ikke danskebåten, den driver ifølge Marie Sneve Martiniussen med passasjertrafikk.

– Når vi legger frem en klimaplan med store mål om klimakutt, kan vi ikke likestille folk som spinker og sparer på strømmen med dem som har jacuzzien på hele året rundt, sier hun, og legger til:

– Skal vi redusere utslipp fra flytransport må vi begynne med dem som slipper ut helt idiotisk mye. Da er privatfly det aller verste.

Martiniussen sier at har man råd til å kjøpe en elbil til 700-800.000 kroner så skal ikke staten subsidiere. Hun legger til at de har som regel også en fossilbil og mener elbilrevolusjonen er nok for det meste i Oslo, Asker og Bærum.

– Hyttebygging er en av årsakene til at natur og strandsone bygges ned i Norge. Da er det viktig at vi setter en grense for hvor mye av vår felles plass enkeltpersoner skal få lov til å ta, sier hun, og ser også andre muligheter:

– For oss er det helt feil at vanlige familier skal sitte og spare på strøm og matlaging fordi strømprisene er høye. Mens enkelte har oppkjørselen varmet opp året rundt. Helt ordinært forbruk for folk flest skal bli villigere. Dette kan vi gjøre gjennom nettleie og avgifter.

