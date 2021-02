annonse

Clemens Fuest, som er direktør for Ifo-instituttet, hevder at en for tidlig gjenåpning av det tyske samfunnet vil skade økonomien mer enn nytten det gir, skriver Flensborg Avis.

Clemens Fuest viser til analyser om at 80 prosent av de økonomiske tap under koronapandemien er utløst av selve viruset og ikke av smitteverntiltakene som kun står for 20 prosent av den økonomiske nedgangen, skriver NTB.

– Hvis vi fjerner de 20 prosentene, men samtidig aksepterer en massiv stigning i smittetallet, er skaden fortsatt stor. Man må gå ut fra at det er skadelig for økonomien hvis vi får en tredje bølge. Da hjelper ikke en gjenåpning, forklarer Fuest.

Ifo-instituttet er den ledende, økonomiske tenketanken i Tyskland.

