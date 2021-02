annonse

Senterpartiet ønsker en løsrivningsparagraf i kommunereformen.

Senterpartiets Marit Arnstad mener at det bør være nok at en kommune er misfornøyd for å få oppløst tvangssammenslåingen for sin del, skriver NRK.

Arnstad, som leder jobben med å lage nytt partiprogram hvor dette forslaget ligger, sier at en folkeavstemning i en misfornøyd kommune hvor flertallet ønsker selvstendighet, så vil kommunen får anledning til dette ved å søke staten om løsrivning.

Arnstad mener videre at dette er viktig fordi mange av sammenslåingene fører til svekket folkestyre og mer sentralisering.

Sps førstekandidat til Stortinget fra Agder, Gro-Anita Mykjåland, peker på Søgne som en aktuell kandidat for løsrivelse.

– Senterpartiet foreslår ikke å dele kommunene. Det må folket selv bestemme. Men jeg opplever at folket i Søgne føler at de ble tråkket på, sier hun.

Høyres kommunalpolitiske talsperson på Stortinget, Ove Trellevik, er oppgitt over Senterpartiet.

– Jeg skulle ønske vi tok oss mer tid til å få reformen skikkelig på plass før vi åpner for reversering, sier han.

– For kommuner som har kommet litt sent i gang, kan det kanskje virke bedre å reversere enn å fullføre prosessen. I tillegg koster en løsrivelse mye penger, sukker Trellevik.

Kommunereformen reduserte antall kommuner fra 428 til 356 gjennom en rekke sammenslåinger. De fleste sammenslåingene trådte i kraft 1. januar 2020.

