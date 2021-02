annonse

Twitter kommer ikke til å slippe Donald Trump inn på plattformen igjen.

– Våre regler fungerer sånn at når du blir fjernet fra plattformen, så er du fjernet fra plattformen, enten du er kommentator, økonomisjef eller en nåværende eller tidligere folkevalgt, sa Ned Segal i et intervju med TV-kanalen CNBC onsdag, skriver NTB.

Here’s a tidbit from @CNBC this morning on our audience growth @twitter! https://t.co/l9yzIjKCg5

— Ned Segal (@nedsegal) February 10, 2021