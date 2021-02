annonse

I VG (ikke på nett) tar kommentator Shazia Majid til orde for at store innvandrerfamilier bør få komme foran i vaksinekøen.

– Flerfamiliehusholdninger i enkelte innvandrermiljøer i Norge er hardest rammet av covid-19. Smitten er skyhøy og mange flere blir alvorlig syke, skrive rhun og viser til studier som viser dette i Storbritannia. – er det ikke da verdt å diskutere om enkelte familier på Stovner og Søndre Nordstrand i Oslo skal testes oftere og få vaksinen tidligere enn planlagt, spør hun og hevder at en slik strategi kan «snu pandemien».

Trangboddhet

Hun viser til at trangboddhet står helt sentralt i spredningen av coronaviruset.

Hun mener det er både smart, solidarisk og rettferdig og teste og flytte frem i vaksinekøen mennesker som blir sykest og dør oftest.

– Hele samfunnet vinner på det, skrive rhun, men er åpen om at mange vil reagere fordi man vil oppfatte det som en forfordeling av personer med innvandrerbakgrunn.

– Vi kan enten se på det som at pakistanske og somaliske nordmenn «sniker» i køen, eller at storhusholdningen går i bresjen for å redde storsamfunnet. Jeg hadde valgt det siste, konkluderer Majid.

