Demokratene brukte første dag av riksrettssaken til å vise videoklipp og stemple Donald Trumps tale som øverstkommanderende for opprøret.

– Han samlet og oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen, hevdet sjefanklager Jamie B. Raskin onsdag, skriver NTB.

I et av klippene forsøker politibetjenten Eugene Goodman å tiltrekke seg inntrengere, mens visepresident Mike Pence angivelig er i rommet ved siden av senatssalen og en annen video viser øyeblikket der politiet skyter mot folkemengden gjennom et knust vindu og dreper en kvinne fra San Diego.

Politiet var i kraftig undertall, og i videoene roper betjentene at de ikke har kontroll og ber andre betjenter komme seg i sikkerhet.

Senatoren Mike Braun sier til CNN at det er det er vanskelig å stemme for å dømme Trump når «hele prosessen er full av feil i utgangspunktet». Marco Rubio fra Florida innrømmer kun av Trump bærer noe av ansvaret for stormingen og at «hovedansvaret ligger hos dem som faktisk gjorde det».

