Norske helsemyndigheter vurderer nå å anbefale bruk av to munnbind utenpå hverandre, etter at en amerikansk studie tyder på at det kan gi bedre beskyttelse mot coronasmitte.

NRK melder at det amerikanske smittevernbyrået (CDC) utga en studie onsdag, som konkluderer med at bruken av to munnbind som sitter stramt rundt ansiktet kan øke beskyttelsen mot coronasmitte.

I laboratorieforsøk har forskerne brukt et medisinsk munnbind innerst og slått knute på strikkene for å stramme det mot ansiktet, samt forsøkt å plassere et flergangsmunnbind av tøy utenpå det medisinske munnbindet.

Begge metodene viste seg å redusere risikoen for å bli smittet av mikroskopiske vannpartikler i luften (aerosoler) med 90 prosent.

Til sammenligning viste tester at et medisinsk munnbind uten knute stengte ute 42 prosent av aerosolene, mens et tøymunnbind blokkerte 44,3 prosent.

Nakstad: Kan revurdere

Espen Rostrup Nakstad er åpen for å revurdere anbefalingene for bruk av munnbind etter å ha sett den amerikanske studien.

– Det kan gi stor effekt å aktivt dekke lekkasjer fra munnbind som ikke sitter optimalt i ansiktet. Dette kan gjøres ved å bruke en ytre festeanordning eller et tøymunnbind som presser kantene på det kirurgiske munnbindet tettere mot ansiktet, slik at det ikke lekker luft på sidene, sier Nakstad til NRK.

Nakstad presiserer at Folkehelseinstituttet vil se på de nye rådene fra CDC og vurdere om man også i Norge bør anbefale tøymunnbind utenpå kirurgiske munnbind i visse tilfeller.

– Det viktigste alle bør huske på for at munnbind skal virke best mulig er å sjekke at det dekker godt over hakespissen og nesen, og at man klemmer nesebøylen rundt neseryggen for å hindre luftlekkasje, sier han.

