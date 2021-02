annonse

Mener USAs tidligere president Donald Trumps kontroll over det republikanske partiet kan sammenlignes med en «Caesar» eller en «Führer».

Det var ABC News senior nasjonale korrespondent, Terry Moran, som kom med kommentarene onsdag på nyhetskanalens dekning av den andre riksrettssaken mot Donald Trump:

– Dette er en grusomhet i vår historie, en grusomhet mot vårt demokrati. Men uansett hva du mener om denne saken, har demokratene i Huset tatt ansvar; måten som de har kommet forberedt på i denne riksrettsprosessen, og hvordan deres argument er organisert. De spiller på patriotisme og følelsen av selve angrepet. De håper å knytte et spor fra Donald Trump til selve angrepet. Dette er deres utfordring, sa han og la til:

– Men republikanerne kommer aldri til å forandre mening – uansett hva argumentet er, uansett hva faktum er. Vi hørte folk i disse videoene rope «Kjemp for Trump, kjemp for Trump, kjemp for Trump,» ikke «Kjemp for Amerika.» Han har en personlig makt over det republikanske partiet som vi ikke har sett før. Det er som en Caesar, det er som en Führer. Vi har ikke sett lignende i dette landet før, men det gjør vi nå.

