Lars Petter Bartnes, leder av Norges Bondelag håper at opposisjonen får fjernet kjøttkutt fra klimapolitikken.

– Hovedstrategien må fortsatt være klimagasskutt gjennom en forbedret, norsk matproduksjon. Ikke en redusert norsk matproduksjon. Bare på den måten kombinerer vi hensynet til selvforsyning, arbeidsplasser og målet om et levende landbruk over hele landet, sier Bartnes til Nationen.

Regjeringen trenger støtte fra opposisjonen for å få flertall for klimaplanen. Jon Georg Dale vil ha med Ap for å forhindre kutt i konsumet av kjøtt Aps Åsmund Aukrust sier at kjøttkutt ikke er aktuelt for Ap.

– Å kutte norsk kjøttproduksjon vil trolig bare flytte utslippene, og er derfor ikke aktuelt, sa Aukrust.

