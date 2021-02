annonse

Magnus Carlsen gjorde mange tabber, men tok seg likevel til finalen på Maxime Vachier-Lagraves bekostning i den tredje turneringen i Champions Chess Tour.

Semifinalen ble avgjort i armageddon. Der måtte Carlsen vinne fordi han spilte med hvite brikker, og det gjorde han på en overbevisende måte.

Tidligere på kvelden ble Carlsen grundig slått etter fire hurtigsjakkpartier. Da ble to remis fulgt opp med to tap, og spillerne måtte ut i omspill. Der tok de hver sin seier i lynsjakk, og dermed levde dramaet videre.

Carlsens to første tap for kvelden kom som følge av grove feil. Den norske verdensmesteren skar flere ganger grimaser og var tydelig frustrert over egen innsats.

Blant annet tok Carlsen en «pistol-finger» til hodet da han innså at han hadde gitt bort en løper helt unødvendig i det tredje partiet. Tabben var for stor til at Carlsen kunne hente seg inn igjen.

Siden han torsdag vant den første semifinaleduellen, ville seier med hvite brikker i det fjerde partiet sendt Carlsen til finalen. Men nok en gang ble han for ukonsentrert.

I helgens finale skal Carlsen møte amerikanske Wesley So i jakten på sin første seier i sin egen sjakktour denne sesongen.

