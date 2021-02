annonse

På kort tid har populariteten til telefonappen Clubhouse eksplodert, særlig i land som Kina, der den ble forbudt av regimet. Forklaringen er mangfoldig.

Kort fortalt er Clubhouse en lydbasert app som lar brukeren starte, delta i eller lytte til samtaler om mange ulike temaer. Appen er fri for innlegg, bilder og video – alt man deler er et profilbilde og stemmen sin. Samtalene kan være alt fra en intim telefonsamtale til flere tusen som lytter til et intervju. Brukerne følger folk og klubber som omhandler alle mulige temaer, og appen oppfordrer folk til å bruke sine ekte navn.

Appen er et sted mellom podkast, telefonkonferanse og sosialt medium. Den er foreløpig gratis og reklamefri, men er kun tilgjengelig på iPhone og kan kun lastes ned dersom du får en invitasjon fra en annen bruker. Til sammen er appen blitt lastet ned 5,3 millioner ganger.

Techtopper tar praten på Clubhouse

Nettopp dette er en del av appens appell – den er blitt en slags eksklusiv klubb, bare at den utvider seg minutt for minutt. I tillegg brukes den av en rekke kjendiser: rapperen Drake, skuespillerne Jared Leto og Tiffany Haddish, og forretningsfolk som Marc Andreessen og Twitter-direktøren Jack Dorsey.

De siste ukene har appen imidlertid fått oppmerksomhet fordi den har fått to av verdens aller mest prominente mennesker som brukere: Facebook-grunnleggeren Mark Zuckerberg og Tesla-gründeren Elon Musk. 31. januar dukket Musk opp for å prate om målet hans om å nå Mars med romskipsselskapet Space X. Han diskuterte også kryptovaluta, kunstig intelligens og koronapandemien.

Det som virkelig fikk fart på appen, var imidlertid da Musk og direktøren for aksjeappen Robinhood, Vlad Tenev, startet en diskusjon seg imellom på Clubhouse om sistnevntes rolle i spekulasjonsboblen rundt spillbutikken GameStop. En rekke brukere tok opp og la ut samtalen, noe Clubhouse selv sier de ikke gjør.

I Norge har appen vært mest i bruk blant journalister, politikere og musikere. Onsdag inviterte digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) til møte i appen, mens rapperen Hkeem har sagt til NRK at appen er den beste måten å nå ut til koronafaste lyttere på.

Utestengt i Kina

Andre sosiale medieselskaper har sett potensialet i Clubhouse-appen. Twitter prøver nå ut lydchattekanaler ved navn «Spaces» der opptil ti personer kan snakke med et ubegrenset antall tilskuere. Facebook skal også være i gang med et lignende prosjekt.

I verdens største land er imidlertid Clubhouse blitt kjent av en helt annen grunn. Mandag stengte kinesiske myndigheter tilgangen til appen en gang for alle. De siste månedene har Clubhouse fungert som et hull i den store kinesiske brannmuren, et sjeldent forum der kinesiske nettbrukere fritt kan diskutere med folk i utlandet. Tusenvis hadde lastet ned appen i landet.

Diskusjonene kinesere ville ha tilgang til, dreide seg om temaer som demokrati, Taiwan og folkemordet i Xinjiang. For første gang fikk de prate direkte på internett med folk i Hongkong, Taiwan og i eksil. Det passet dårlig for president Xi Jinpings regjering, som har strammet inn på tilgangen til uavhengige stemmer i Kina de siste årene.

16. desember forsvant appen fra Apple Store i Kina. Dersom man hadde tilgang til en utenlandsk Apple Store, var det imidlertid ikke noe problem.

Mandag tettet altså kinesiske myndigheter de siste smutthullene i brannmuren sin – og Clubhouse sluttet seg til rekkene av flere tusen andre nettsider og apper som kinesiske myndigheter har lyst i unåde med verdens største system for internettsensur.

