Det er ingen tvil om at året 2020 har vært tungt for mange av oss, noe som ser ut til å følge oss i 2021.

Med sosial distansering etterfulgt av stengte skoler, har mange unge mennesker mistet viktige deler av sitt nettverk. For mange betyr dette at den sosiale kvoten ikke blir fylt, men det er en annen gruppe mennesker vi tenker på i dette innlegget. Nemlig barn og ungdom som lever under streng og negativ sosial kontroll.

De utsettes for press, trusler og overvåkning for å sikre at de lever etter familiens normer. Denne type kontroll begrenser enkeltindividets valg av påkledning, seksualitet og selvbestemmelse over egen kropp, valg av partner eller utdanning. Hensikten er å forebygge, hindre eller korrigere atferd som kan skade familiens ære.

Konsekvensen for mange blir depresjon, ensomhet og følelse av å ikke ha kontroll over sitt eget liv. Karantene og et nedstengt samfunn er derfor det verste som kunne skje barn og ungdom som er avhengig av å bli sett av skolen og storsamfunnet. Bak hjemmets fire vegger kan all slags kontroll, herunder vold, manipulering og til og med seksuell mishandling foregå uforstyrret.

En fersk undersøkelse publisert av Røde Kors forteller oss at hele 45 prosent av unge mennesker i alderen 16-24 føler seg ensomme under pandemien. Antallet registrerte enkeltsaker med negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse økte fra 300 til 500 i 2019. Regjeringen sier at omfanget av slike saker ikke er fullt kartlagt, og man kan derfor tenke seg store mørketall. Pandemien har ført med seg økt utrygghet og fortvilelse blant vårt samfunns mest sårbare.

De mest sårbare i vårt samfunn blir glemt

Hjelpetjenestene er mindre tilgjengelige og flere tilbringer mer tid sammen med primærfamilien som i dette tilfellet er identisk med voldsutøverne. I et nedstengt samfunn er denne gruppen barn og ungdom enda mer utfordrende å fange opp. For hvordan skal du som lærer klare å se blåmerker, redsel og tvang over en digital forelesning?

I en normalt travel skolehverdag er det utfordrende å registrere hvem som lever med negativ sosial kontroll i hjemmet, en tre til fire timers digital forelesning gjøre det ikke enklere. Med et helt eller delvis nedstengt samfunn vil barn og ungdom miste friheten fra foreldrenes kontroll som de tidligere opplevde på skolen. Med hjemmeskole vil mange være under overvåkning hele døgnet, og ikke få et avbrekk fra tvang i hjemmet. I løpet av pandemien har antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten sunket drastisk. Dette er ekstra bekymringsfullt når man vet at negativ sosial kontroll er et økende fenomen.

Neste gang du sitter hjemme og tenker på at ditt sosiale liv har blitt amputert under pandemien, vil jeg be deg om å huske på de mer alvorlige tilfellene. Det er viktig at barn og ungdom har mulighet til å be om hjelp fra ulike hjelpeinstanser og organisasjoner. Samtidig må vi som storsamfunn ta ansvar for å se disse sårbare barna og ungdommene. Særlig når hjelpetjenestene og skolene har fått mindre mulighet til det.

Kjære naboer, venner, foreldre, butikkansatte, lærere, tanter, onkler, besteforeldre og til og med den fremmede på gata.

Vi må alle tørre å se at dette er et fenomen som eksisterer. Det er ingen skam å be om hjelp, men for at barn og ungdom skal kunne tørre å be om hjelp, må vi også tørre å spørre. Barn og ungdom som er i denne i situasjonen må få muligheter til å be om hjelp, og det har aldri vært så viktig som nå. Vi må ta grep og bringe fram den virkelige dugnadsånden. Husk: Det er ikke rasistisk å bry seg.

Om du trenger noen å snakke med og spørre om hjelp i denne vanskelige tiden, er det hjelpetelefoner du kan ringe:

Røde Kors, Kors på halsen – samtaletilbud for barn og unge: 800 333 21

Mental Helses Hjelpetelefon: 116 123

Psykiatrisk Legevakt Oslo: 116 117

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Rustelefonen: 915 08 588

Alternativ til Vold: 22 40 11 10

Anonyme Narkomane: 905 29 359

Anonyme alkoholikere: 911 77 770

Angstringen: 22 22 35 30

