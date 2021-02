annonse

annonse

Senterpartiet er nasjonalistisk, populister og imot klimapolitikken.

– Det er ikke overraskende, men forstemmende likevel. Framgangen til Sp er et tydelig tegn på at de gamle sannhetene står for fall, skriver Harald Birkevold i Aftenbladet, og forteller om medias reaksjon:

– Senterpartiet skremmer vettet av det liberale, norske kommentariatet.

annonse

Les også: Tre av fire ordførere fra Senterpartiet vil ikke samarbeide med SV

Han sier at media flommer over av overspente kommentarer om Senterpartiet og alt det forferdelige det står for.

– En av de mest seiglivede mytene om norske medier er at de er så politisk radikale. Det er rett og slett ikke sant, skriver Birkevold, og legger til:

annonse

– Norske journalister og kommentatorer er, med noen unntak, helhjertede tilhengere av den liberale, globalistiske og urbane verden.

Les også: Rotevatn: – Senterpartiet har markert seg som en motstander av miljøavgifter

De forstår ikke hva som gjør Senterpartiet interessant, mener han, og peker da særlig på Oslo-redaksjonene. Der sitter det mange kommentatorer som er skremt av at så mange ikke har sett det samme lyset som dem.

– Jeg tilhører dem som mener at Senterpartiets framgang skyldes at det ikke finnes andre partier i midten av norsk politikk som taler vanlige arbeidsfolks sak, sier Birkevold, og tilføyer:

– Mens norske kommentatorer, som aldri har tatt i en torsk, diskuterer om bartendere fra Grünerløkka skal kunne bløgge skrei i Svolvær, sitter det velgere i distriktene og vet at arbeidsinnvandringen knekker norske fagarbeidere. Dette gapet mellom livsfjerne tankeeksperimenter og den praktiske virkeligheten er en stor del av forklaringen på at Sp vokser.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse