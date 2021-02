annonse

Regjeringen, med KrF og Venstre i spissen, åpner for å innføre annen straff enn utvising for brudd på utlendingsloven, melder Vårt Land.

Regjeringen vil åpne for å bruke alternativ straff ved grove brudd på utlendingsloven i tilfeller der utvisning rammer barn uforholdsmessig hardt.

– Asylpolitikk er veldig viktig for KrF og Venstre. At barns beste skal veie tyngre i utlendingssaker har vært en hovedprioritet for oss i regjering, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Guri Melby til avisa.

Det foreslås at familier skal måtte vente inntil tre år lengre på permanent oppholdstillatelse.

– Det er et gjentakende problem at barns rettigheter ikke blir godt nok ivaretatt i utlendingssaker. Redd Barna er derfor meget glade for at KrF og Venstre nå varsler lovendringer for å sikre at barn ikke «straffes for foreldrenes feil», sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barnas til NTB.

