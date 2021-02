annonse

Krigen mot britisk historie og kulturarv tiltar i London.

Londons venstrevridde borgermester Sadiq Khan annonserte tirsdag utnevnelsen av en kommisjon for «mangfold», som som skal gå gjennom og evaluere alle historiske monumenter i den britiske hovedstaden.

Khans nye «Commision for Diversity in the Public Realm» vil bestå av venstreorienterte aktivister og kjendiser, som vil jobbe for å «øke mangfoldet» i London. De vil helt konkret vurdere statuer, minnesmerker, gatenavn og navn på bygninger.

Kommisjonens formål vil være å avgjøre hvilke deler av Londons kulturarv som «bør feires», samt å øke representasjonen for «svarte, asiatiske og minoritetsetniske grupper», kvinner, LHBT-personer og funksjonshemmede, ifølge en pressemelding fra ordførerens kontor.

Radikal aktivist

Kommisjonen vil bestå av til sammen 15 personer. En av dem er aktivisten Toyin Agbetu, som stjal rampelyset da han i 2007 konfronterte den britiske dronningen og daværende statsminister Tony Blair, under et arrangement til minne om avskaffelsen av slaveriet i Westminster Abbey.

– Dere skulle skamme dere. Vi skulle ikke ha vært her. Dette er en fornærmelse mot oss. Du, dronningen, bør skamme deg, skrek Agbetu den gangen, etter å ha brutt seg inn i katedralen.

Lover å oppløse kommisjonen

Utnevnelsen av Khans «mangfoldskommisjon» vekker sterke reaksjoner, ikke minst på høyresiden.

Det konservative partiets borgermesterkandidat David Kurten sier følgende til Breitbart London:

– London trenger ingen «kulturell berikelse» fra Sadiq Khans Commission for Diversity in the Public Realm. Vår hovedstad har en rik og stolt historie som strekker seg over tusenvis av år, og den bør etterlates inntakt så våre barn kan nyte den.

Kurten lover også at han vil oppløse denne kommisjonen, dersom han blir borgermester i London.

Sadiq Khan sa i juni i fjor at Londons største styrke er byens «mangfold», men hevdet samtidig at byens statuer, gatenavn og offentlige rom reflekterer en forgangen tid.

