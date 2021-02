annonse

– Å returnere et stort antall mennesker krever ufattelig mye ressurser. Mange av migrantenes opprinnelsesland er dessuten ikke interesserte i å samarbeide om retur. Da er retur dømt til å mislykkes.

I en reportasje om tilstrømningen av migranter og flyktninger til Hellas, tar Utlendingsdirektoratets (UDI) direktør Frode Forfang bladet fra munnen og beskriver problemene asylinstituttet står overfor.

Den største utfordringen er ikke å identifisere de med og uten beskyttelsesbehov, men å finne ut hvordan man skal håndtere migranter uten krav på beskyttelse, påpeker han.

– Å returnere et stort antall mennesker krever ufattelig mye ressurser. Mange av opprinnelseslandene til migrantene er dessuten ikke interesserte i å samarbeide om retur. Da er retur dømt til å mislykkes. Det er et kjerneproblem i hele flyktningsituasjonen: at Europa ikke har et godt nok system for å returnere migranter uten flyktningstatus, sier Forfang til Morgenbladet.

Dette fører til redusert oppslutning om en felles flyktningpolitikk for EU-området, som Norge er en del av gjennom Schengen-avtalen .

– Når retur er så vanskelig, og EU-landene dessuten ikke har kontroll på ankomstene, svekkes viljen til å ta imot flyktninger, selv om Europa definitivt burde gjort mer for å hjelpe.

