Politiet får fra fredag av lov til å bortvise utlendinger som nekter å teste seg på grensen eller registrere seg før innreise, skriver VG.

Justisminister Monica Mæland (H) mener at endringene må til for å hindre juks.

– Vi aksepterer ikke at folk jukser seg inn i landet. Vi etablerer nå et enda strengere regime for dem som ikke registrerer seg før innreise og for dem som nekter å teste seg på grensen. Dette er et tydelig signal om at vi vil slå ned på juks, sier Mæland til avisen.

