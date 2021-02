annonse

– Hvor er økonomene og kvalitetssjekken i Finansdepartementet?

I perspektivmeldingen påpekes at høyere innvandring også innebærer at fondsinntektene må fordeles på en større befolkning og vil dermed dekke en mindre andel av samlede offentlige utgifter.

Likevel legger regjeringen til grunn at innvandring på sikt skal være lønnsomt.

– Samlet bidrar en vedvarende høyere innvandring og tilhørende reduksjon i den demografiske forsørgelsesbyrden til noe lavere inndekningsbehov sammenlignet med basisforløpet.

– Gale påstander

Den første som påpekte dette var økonomen Espen Henriksen.

– Blantant gale påstander i Perspektivmeldingen. Hvor er økonomene og kvalitetssjekken i Finansdepartementet? spør han på Twitter.

Sanner svarer med å påpeke at langt fra alle innvandrere har ikke-vestlig bakgrunn.

. De kommer både fra Europa, Nord-Amerika, Afrika og Oseania. Du tenker nok på asylsøkere og flyktninger? De fleste er fra land som ligner mer på Norge, skriver Sanner på Twitter.

Henriksen er imidlertid uenig i dette.

– Dette er bare sant om «innvandring» plutselig defineres som bare unge, høyt utdannete fra Vest-EU, fortsetter han og fortsetter med å hevde at den som har skrevet dette enten ikke har forstått modellen beregningen er gjort ut fra eller «bevisst snakker usant».

Sanner avviser fremstillingen.

– Drøy påstand her om at vi skulle snakke bevisst usant, svarer finansminister Jan Tore Saner og viser til at beregningen er basert på den makroøkonomiske modellen DEMEC og simuelert fram til 2060, basert på høyhalternativet for innvandring fra SSBs befokningsfremskrivning.

