annonse

annonse

Dommen er falt. Kringkastingsrådets (K-rådet) konklusjon er klinkende klar.

Programleder Shaun Henrik Mathesons tirade mot jøder og mot Israel er rasistisk, antisemittisk og dypt problematisk.

Det var ett enstemmig K-råd som fordømte Matheson. Til og med kringkastingssjefen måtte, kanskje noe motvillig, krype til korset og si seg enig i den regelrette refsen.

annonse

Vebjørn Selbekk redegjorde forbilledlig konkret hva som gjør uttalelsene antisemittiske og rasistiske. Tidligere ordfører i Trondheim Marvin Wiseth (H) kom med en drepende analyse av Matheson, det samme gjorde tidligere ordfører i Bergen Trude Drevland (H). Hun kom med sterk kost, det er sjeldent man opplever et så velfortjent karakterdrap for åpen scene. Charlo Halvorsen stotret fram en beklagelse, tydelig ubekvem med det inntrufne, men som Drevland sa: «Makan til å ikke eie antenner, når man gjentar sterkt rasistiske ordelag. Da har man gått så langt at det ikke er noe sted å gjemme seg. Det gjør meg til å lure på han er en egnet programleder.»

Les også: NRK-profil anmeldt for antisemittiske hatytringer – har tidligere gått til angrep på Resett

Det er dette som er poenget, det er ikke noe sted å gjemme seg, Matheson kan si hva han vil, vi vet alle hva han sa, vi vet at det han sa faktisk kom fra hjertet. Vi vet at han mente det han sa, og det er utilgivelig. Allverdens spissrotgang kan ikke gjøre om det vi alle vet.

annonse

K-rådets leder Julie Brodtkorp oppsummerte saken og slo den siste spikeren i kisten: K-rådet kan akseptere at NRK gjør feil, det skjer, det er menneskelig. NRK kan noen ganger velge om de vil vektlegge ris og ros etter eget forgodtbefinnende. Men i denne saken er det ingen vei utenom, dette skulle aldri vært kringkastet, denne feilen er utilgivelig, det skulle aldri ha skjedd. Dette var budskapet fra Brodtkorp. K-rådet fastslår at statskanalen må møte en høyere standard enn dette.

Men hva nå? Matheson er anmeldt til politiet av en rekke personer for brudd på straffelovens §185. Med den konklusjonen som nå foreligger fra K-rådet og beklagelsene fra hans egen arbeidsgiver vil det se rart ut om han ikke dømmes. Men hva så, er problemet løst? Neppe.

Les også: Flere anmelder NRK-programleder Shaun Matheson etter sjokk-uttalelser om Israel

Han kom fra en flokk

Etter sjokket over Anders Behring Breiviks (i dag Fjotolf Hansen) terrorangrep den 22.juli 2011, var media, statsvitere, professorer og rikssynsere raskt ute med å konkludere: Breivik var ikke alene om angrepet, han kom fra en flokk. Selv om de samme var veldig klare på at det var kun Breivik som skulle lastes for grusomhetene, så var det flere som var skyldige, eller medskyldige, nemlig flokken. Flokken av personer som han hadde diskutert med i nettfora og debattråder i VG, Dagbladet, Document og Aftenposten. Kommentarfeltene som hadde radikalisert ham og gitt ham de hatefulle tankene.

Det er flere ting som binder programleder Shaun Matheson og massemorder Breivik sammen i ett skjebnefellesskap, nemlig flokken de begge kommer fra og forakten for jøder. Mathesons voldsomme utbrudd på radio oppstod ikke i ett vakuum. Hans antisemittisme og rasisme mot jøder har fått vokse og gro, og blitt tilført næring igjennom lengre tid. Det er ikke slik at Matheson våknet opp en dag og fikk disse tankene. Det gjorde som kjent heller ikke Breivik. Det er en prosess over lengre tid, men man trenger ikke undres over hvor Matheson har fått denne giften ifra. Svaret er åpenbart: Mathesons arbeidsplass er kjent for sin bunnløse kritikk av Israel og av jøder, på Marienlyst er dette for en paradegren å regne.

annonse

Les også: Den daglige NRK-indoktrineringen og brudd på journalistreglene

Antisemittismen fremmes i tilsynelatende små drypp, noen ganger fordekt som humor, som av kronprinsparets gode venn Bård Tufte Johansen. «Det er dumt å kaste bort vaksiner på noen som skal dø snart», som han meldte i innledningen av programmet, som ble sendt på NRK 15. januar.» Montro om Kronprinsen, eller kongehuset generelt syns slikt er morsomt? Det er for så vidt ikke første gang det «vitses» om folkemordanklager mot Israel på «Nytt på nytt». I fjor var komiker Sigrid Bonde Tusvik gjest i programmet. Da sa hun at «israelerne jobber hundre prosent med å drepe palestinerne».

Antisemittisme serveres også som koseprat i sofaen til Lindmo: Fredag 15 mars 2019 fikk Sofian Benzaim, en norsk-algerisk artist født i Algerie, fremføre sin sang Jailhouse som anklager Israel for folkemord. Jødehatet serveres ikke bare som fredagshumor eller lørdagskos. NRKs nyhetsredaksjon er også en del av Mathesons flokk. På radionyhetene torsdag 14. januar 2021 sendte NRK flere ganger et innslag med NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Kl 0830 på NRK1 radio rapporterte Wolasmal om vaksinering mot korona i Israel.

Det begynte med at Israel allerede har vaksinert en imponerende stor andel av befolkningen. Men så skapes ett inntrykk av at israelerne nekter å vaksinere palestinere og at Israel har ett ansvar for å vaksinere befolkningen som ikke er under deres jurisdiksjon. Det er de Palestinske selvstyremyndigheten som har ansvaret, de samme som takket nei til Israels hjelp. Dette nevner selvfølgelig ikke Wolasmal, hvorfor ikke det? Sidsel Wolds tendensiøse journalisme fra Israel kunne jeg skrevet en hel avhandling om; det lar vi ligge. Men jeg regner med at du som leser ser konturene av Mathesons antisemittiske flokk?

Marienlyst, et radikalisert ekkokammer

Det er i dette klimaet Matheson har fått dyrket frem en forakt mot jøder og et hat mot Israel. Dette er flokken Matheson får sin næring fra; dette er hans medskyldige. Jeg har svært liten tro på at Shauns saueflokk på Marienlyst evner å ta innover seg hva de er med på å kultivere frem. Jeg tror heller ikke på deres vilje til å ta selvkritikk. Det radikaliserte ekkokammeret representert ved NRK er nemlig de gode. Og de er på den riktige siden politisk; de er på venstresiden.

All kritikk er kun polemikk for å svekke deres side, kritikken er fake news, kritikken er usaklig, kritikken er ikke relevant, den er ikke verd å merke seg. Den kommer tross alt fra organisasjonen Med Israel for fred (MIFF), jøder, kristne og venner av Israel, gjerne folk på høyresiden. Folk som man ikke skal lytte til, men latterliggjøre i lunsjen på kantina. Flokken på Marienlyst har ingen intensjon om å la seg påvirke av slike mennesker, eller kanskje det Mathesons flokk vil betegne som undermennesker.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474