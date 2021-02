annonse

Siv Jensen anser at regjeringen feier innvandringsspørsmålet under teppet i den nye perspektivmeldingen.

Da regjeringens forrige perspektivmelding ble lagt fram i 2017, var det Jensen selv som var finansminister. Meldingen inneholdt da et eget kapittel om utfordringer knyttet til migrasjon.

Et slikt kapittel finnes ikke i den nye perspektivmeldingen som ble lagt frem av finansminister Jan Tore Sanner (H) fredag.

– Jeg syns det er oppsiktsvekkende at regjeringen velger å feie det under teppet. Det forteller meg at Høyre har gjort et ordentlig knefall for KrF og Venstre, for de liker ikke å omtale slike ting i det hele tatt, sier Jensen til NTB.

Fakta er at noen innvandrergrupper i liten grad deltar i yrkeslivet. Det må påpekes, mener Frp-lederen.

– Vi vet at personer fra ikke-vestlige land har en yrkesdeltakelse på godt under 50 prosent, mens personer fra europeiske land har en sysselsettingsgrad på over 70 prosent, sier Jensen.

