annonse

annonse

Tyrkiske myndigheter gir ikke opp å få fjernet et veggmaleri som de mener forherliger terror. Nå henvender de seg direkte til bystyrepolitikerne i Oslo.

Etter at en enstemmig kulturkomité i Oslo sa nei til å fjerne et veggmaleri av den kurdiskfødte kunstneren Gelawesh Waledkani, har ambassaden i Oslo henvendt seg direkte til bystyrets politikere og bedt dem stemme for å fjerne veggmaleriet i Rosenkrantz’ gate, ifølge Vårt Oslo og Aftenposten.

Maleriet viser en gruppe kvinner under sitatet «Et samfunn kan aldri være fritt uten at kvinner er frie». Sitatets opphavsmann er den terrordømte lederen for Kurdistans arbeiderparti (PKK) Abdullah Öcalan.

annonse

Også det tyrkiske utenriksdepartementet har reagert på bruken av sitatet, som det ser på som skjult propaganda for terrorisme.

Tyrkias ambassadør har sendt et brev til bystyrets representanter hvor ber han politikerne om å stemme for å få verket fjernet, for å redde forholdet mellom Tyrkia og Norge fra «unødvendig skade».

Bystyret skal behandle saken 17. februar. Ingen av bystyrepolitikerne Aftenposten har kontaktet, støtter det tyrkiske utspillet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474