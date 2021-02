annonse

Forgubbingen av Norge går ekstra fort i distriktene. NRK har undersøkt kommunen Loppa i Finnmark. I aldersgruppen 20–24 år er det dobbelt så mange menn som kvinner: 39 mot 20.

Så dør disse samfunnene ut? Trygve Slagsvold Vedum vil gjøre det han kan for å motvirke utviklingen. Og han tror han vil lykkes. Han har også tro på sin egen evne som sjarmør.

– Jeg er såpass glad i folk at jeg skulle nok fått meg en koselig kone, ler han.

26,7 prosent i Finnmark støtter nå Sp, ifølge Poll of Polls. Det er bare 0,7 prosentpoeng bak Ap. Lørdag taler Vedum for årsmøtet i Finnmark Senterparti.

Overfor NRK er Vedum optimist: Fraflytting skyldes politikk, ikke naturlover. Han vil ikke godta at noen av utkantbygdene er på vei mot nedleggelse.

– Vi har hatt åtte år med sentralisering under Høyre. Jeg tror ikke det er ett eneste vedtak der Finnmark har vært vinneren, sier han.

– Det er et paradoks at det er staten som sentraliserer, ikke det private næringslivet, sier Vedum som lover at han skal bidra til «hyppigere flyavganger, lavere fergepriser, et mer variert arbeidsmarked.»

– Da er det lettere å få folk til å bosette seg.

Vedum viser til Brandtzæg-utvalget, som skriver om distriktskommunene at «utviklingen i arbeidsplasser har vært svakere i offentlig sektor enn næringslivet».

Vedum mener Ap har vært enig i mye av det som fører til sentralisering.

– Den siste uka har vi sett at de ukritisk vil mangedoble CO₂-avgiften for kystfiskeflåten. De har sagt at vi er dieselpopulister. Vi kan godt øke avgiften kraftfullt for Equinor på Melkøya, men det skal ikke være like kraftig for kystfiskerne, sier han.

Til høsten er det valg. Sp er den store vinneren på målingene så langt.

