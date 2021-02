annonse

annonse

Oslo AUF har oppgitt uriktig medlemstall, og har fått utbetalt 1,5 millioner kroner for mye av kommunen.

Nå vil Rødt, Venstre og Krf at pengene betales tilbake.

Til VG sier fylkesleder Varin Hiwa i AUF at de tar saken alvorlig, og at det er i «alles interesse at man finner ut hva som har skjedd og at man kan få ryddet opp i det som må ryddes opp i.»

annonse

– I 2016 og 2017 har AUF rapportert inn medlemstall på en måte som gjør at det ser ut som de skal ha penger de ikke skal ha, sier leder av Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre Eivor Evenrud (Rødt) til VG.

– AUF må betale tilbake pengene, jeg håper de selv skjønner det. Om de ikke gjør det, så får vi ordne det på et annet vis slik at de må betale tilbake, sier Evenrud.

VG skrev om at Oslo AUF fikk utbetalt 1,5 millioner kroner fra kommunen på feil grunnlag i løpet av fire år, fra 2017 til og med 2020. Kulturetaten undersøkte saken, og fant ut at «tallgrunnlaget dels har inneholdt feil».

annonse

Kjernen i saken er de mange såkalte 10-kronersmedlemmene til Aps ungdomsorganisasjon. VG har tidligere rapportert om hvordan AUF har vervet tusenvis av medlemmer til kun 10 kroner i medlemsavgift mot normalt 50 kroner. Praksisen er lovlig, men omstridt innad i Arbeiderpartiet.

For å få tilskudd av Oslo kommune, kan ikke andelen 10-kronersmedlemmer være mer enn 40 prosent av den totale medlemsmassen.

I 2015 og 2016 fikk Oslo AUF ikke tilskudd fordi andelen 10-kronersmedlemmer var for høy. De to neste årene skal fylkeslaget ha endret hvilke medlemstall de oppga til kommunen, slik at andelen 10-kronersmedlemmer ble redusert, og de kom under 40 prosentgrensen.

De som signerte og leverte søknaden med feil medlemstall i 2017, er nå henholdsvis bystyrerepresentant for Ap i Oslo og sentralstyremedlem i AUF.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474